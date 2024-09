Juve, Nico Gonzalez: “Quando arriva la Juve devi dire solo sì. Thiago Motta e gli obiettivi…”

Nico Gonzalez si è presentato quest’oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore della Juventus. “Champions League? Veramente sono contento. Per me era un sogno segnare con questa maglia. Ho trovato il momento giusto per farlo e sono molto felice”.

Juve – “Secondo me è dimostrare, giocare bene al calcio, tenere la palla bassa e portare a casa risultati positivi. Come gruppo abbiamo un’idea. Dobbiamo essere uniti e compatti. Dobbiamo essere un buon gruppo perché quello porta i risultati positivi. Lavoriamo ogni giorno, ma uno gioca a destra, uno sinistra e uno di punta. Abbiamo grandi giocatori e chi non è titolare è pronto ad entrare e a fare bene per la squadra. Stiamo lavorando tanto ogni giorno e questo è positivo”.

Argentini – “Si certo, El Fideo Di Maria che per me è un idolo dentro il campo ma anche fuori. Io l’ho conosciuto in nazionale. Uno quando gioca al calcio è felice e se devo fare il portiere lo faccio senza problemi. In quel momento non ho parlato con nessuno, eravamo concentrati alla Coppa America. In vacanza ho iniziato a pensare a questa scelta. Quando arriva la Juve non devi pensare, ma dire si“.

Più gol rispetto allo scorso anno – “Si mi piacerebbe perché si può sempre fare di più, ma sono tranquillo. Sono arrivato alla Juventus per aiutare la squadra. Io sono sempre un ragazzo positivo e anche quando non gioco do una mano ai compagni, sia dentro che fuori. Questo è il mio obiettivo. La Juve? Mi ha impressionato tanto. Ho parlato tanto con Paredes, Di Maria, Dybala e Soulè. Mi hanno detto di come funziona tutto. Thiago Motta? È un allenatore incredibile e mi da la libertà di cui ho bisogno in campo. Voglio ringraziarlo”.