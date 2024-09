Classifica F1, non ci sono dubbi: annuncio UFFICIALE

La Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di Singapore: arriva l’annuncio sulla classifica

Domenica scorsa le emozioni del Gran Premio di Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku hanno determinato il sorpasso in classifica della McLaren ai danni della Red Bull nel campionato Costruttori. Un evento dovuto anche al clamoroso incidente tra Carlos Sainz e Sergio Perez al penultimo giro, con i due che si sono agganciati e finiti nel muro, con punti preziosi persi sia da Ferrari che Red Bull.

Questa Formula 1, però, non si ferma mai. E così è già tempo di tornare in pista: si corre a Singapore, nella città-stato asiatica, nella pur sempre affascinante cornice della gara in notturna. Si ripartirà da una McLaren formato super: la vittoria di Piastri in Azerbaigian ha nuovamente rilanciato la scuderia di Woking che al momento sembra essere una spanna sopra a tutti.

E la Red Bull? La scuderia di Milton Keynes è in affanno, senza vittorie da tre mesi ed in difficoltà, colpta anche da dissidi interni ed addii più o meno inaspettati. Quasi una epurazione: Newey a Wheatley, che andranno rispettivamente in Aston Martin ed Audi-Sauber, hanno imposto una riorganizzazione con nuovi ruoli affidati alle figure di spicco rimaste nella Scuderia.

F1, “Deve restare prima”: arrivano le parole sulla classifica

Una situazione che sta favorendo le avversarie ad iniziare proprio dalla McLaren. Il Team inglese, come detto, è in testa al campionato Costruttori ed ha in Norris il diretto inseguitore di Verstappen, con 59 punti di distacco tra i due. Ed Andrea Stella, il Team Principal della scuderia, ha indicato la via da seguire in vista dell’appuntamento di Singapore.

“Una delle gare dal punto di vista fisico più impegnative per l’umidità elevata ma il team è preparato per affrontare queste condizioni e punterà ad un altro week end di livello” ha ammesso Stella nelle parole riportate da ‘FormulaPassion’. “Singapore è un altro circuito cittadino ed arriviamo a questa gara al primo posto della classifica Costruttori che va mantenuto lavorando sodo. Siamo pronti per i prossimi Gran Premi ed incoraggiati dalle prestazioni” ha concluso la sua analisi.

Lando Norris, secondo nella classifica piloti ed a caccia di riscatto dopo week end non esaltante in Azerbaigian, ha sottolineato come la squadra stia facendo un “lavoro eccellente”. Il pilota inglese ha rivelato di essere entusiasta del week end di gara a Singapore, “è bello correre sotto le luci così come arrivare a questa gara da primi in classifica nel campionato Costruttori”.

Anche Norris, come Stella, ha spiegato come possa essere un circuito difficile da affrontare a causa dell’umidità elevata. “In passato ho però fatto bene e sono preparato, la gara dovrebbe essere divertente” ha concluso. “Un circuito impegnativo ma dobbiamo conquistare più punti possibili” ha invece sottolineato Piastri, reduce dalla vittoria in Azerbaigian.