Lutto terribile in Serie A: addio ad un pezzo di storia

Lutto terribile in serie A, arriva l’addio ad uno storico volto del nostro calcio, un pezzo di storia che se ne va: tifosi commossi

Sono giorni terribili e di lutto per il nostro calcio e per la serie A, con diversi protagonisti del passato che stanno andando via, tra lo choc dei tifosi che non si capacitano di queste avvenimenti. Solo qualche settimana fa era venuto a mancare Cesare Poli, tra i protagonisti dello scudetto del Cagliari nel 1970 e ricordato prima della gara degli isolani con il Napoli.

Le brutte notizie sono aumentate negli ultimissimi giorni con la scomparsa di Totò Schillaci. Lutto gravissimo per l’intero sport italiano che perde così una delle figure iconiche del movimento azzurro, protagonista soprattutto a Italia ’90. Il palermitano aveva solo 59 anni ma un brutto tumore lo aveva funestato da qualche tempo e fatto temere il peggio già da qualche settimana. Non ce l’ha fatta nemmeno lui e il calcio adesso piange uno dei suoi migliori bomber.

Nuovo lutto in serie A, arriva il triste annuncio

Non solo Schillaci. Nella giornata di martedì è venuta a mancare anche una figura storica per la Roma che molti fan giallorossi di vecchia data sicuramente non hanno dimenticato. Un fulmine a ciel sereno la sua scomparsa che ha gettato nello sconforto diversi ex.

Si tratta di Ernesto Alicicco, per anni medico del club capitolino. Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 7 novembre. Secondo quanto si apprende dall’ANSA, l’annuncio è stato dato dal fratello Francesco. Il suo legame con la Roma è lungo ben 23 stagioni e abbraccia diverse presidenze: dall’era Anzalone per terminare con quella di Franco Sensi. Più nei dettagli è stato in giallorosso dal 1978 al 2001. E dire che aveva iniziato alla Lazio, sia militando nel settore giovanile biancoceleste sia come medico sportivo dopo aver conseguito la laurea in Farmacia a Roma e in Medicina a Siena, dove aveva concluso la sua carriera agonistica.

Nel ’78 il passaggio alla Roma con Renato Anzalone presidente. Ha attraversato così tutta la presidenza di Dino Viola, fino al passaggio all’era Sensi. Dopo il termine della sua avventura in giallorosso era passato al Brescia di Roberto Baggio e soprattutto Carlo Mazzone, suo ex compagno al Siena, dove rimase dal 2002 al 2005. Era stato anche tra i fondatori e presidenti della Libera Associazione Medici Italiani del Calcio (L.A.M.I.C.A.), la storica associazione portata avanti nel corso degli anni da Enrico Castellacci.