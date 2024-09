Napoli, all’Allianz Stadium banco di prova importante

In casa Napoli, quella che arriva domani sera alle 18, all’Allianz Stadium è una delle partite più importanti della stagione. Intanto, per l’ambiente partenopeo quella con la Juventus, non è una partita ma è La Partita con prima lettera di articolo e sostantivo rigorosamente maiuscole. In secondo luogo, per Antonio Conte e i suoi ragazzi la gara con la Vecchia Signora è un termometro della situazione.

Napoli, sei guarito?

Dopo le tre vittorie consecutive conquistate con Cagliari, Parma e Bologna, la squadra di Antonio Conte deve dimostrare di essere entrata nelle idee dell’allenatore. Idee molto semplici: vincere quante più partite possibili. Un obiettivo che dovrebbe quindi misurare quanto il Napoli sia in miglioramento rispetto al disastro della passata annata.

Antonio Conte aveva definito, e sicuramente lo farebbe anche oggi, il Napoli un malato da curare. Dopo il ko durissimo del Bentegodi di Verona all’esordio della Serie A, il tecnico aveva detto che avrebbe dovuto “capire quanto fosse grave il malato”. Insomma, quanto ci sarebbe voluto per curarlo,

Il mercato e qualche discorsetto alla squadra del tecnico salentino sembrano aver dato una certa svolta alla stagione. Nell’ambiente azzurro ci si attende molto da Romelu Lukaku. Nell’ultima partita a Cagliari è stato protagonista assoluto con 2 assist e una rete sui quattro totali dei partenopei. Con la Juventus il livello si alza ed ecco perché per il Napoli e il suo bomber le cose si complicano. La squadra campana non ha idea di quanto avanti sia, vista le limitate armi delle precedenti avversarie in campionato. Ecco perché affrontare la Juventus con una certa consapevolezza in casa sua Torino, per il Napoli significa un esame importante da non fallire per non fare un passo indietro.

Soprattutto servirà migliorare la fase di non possesso, apparsa comunque in difficoltà nonostante il rientro di Buongiorno dal’infortunio che lo aveva tenuto fuori per qualche giorno prima della sosta Nazionali.