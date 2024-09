Stoccata pesantissima di Hamilton: tifosi Ferrari gelati

Lewis Hamilton ha le idee chiare. Le sue parole non lasciano dubbi sul futuro: i dettagli

Il futuro di Lewis Hamilton è già scritto. Sono mesi ormai che il sette volte campione del mondo ha scelto di trasferirsi in Ferrari dalla prossima stagione, e sono mesi ormai che il circus si prepara a quello che sarà un cambiamento epocale per la Formula 1.

Hamilton cerca un riscatto che manca ormai dal 2021, quando Max Verstappen gli strappò il titolo all’ultima curva dell’ultimo Gran Premio per uno dei mondiali più discussi della storia della Formula 1. Da quel momento il sesto posto del 2022, seguito dal terzo posto del 2023, anno in cui la Mercedes sembrava aver ritrovato leggermente smalto. Il 2024, tuttavia, è iniziato con la storica decisione di Hamilton, che in questo modo ha scombussolato i piani di tutto il team. Due le vittorie del britannico in questa stagione, a Silverstone e a Spa, insieme ad un solo podio, sul gradino più basso, nel Gran Premio di Spagna.

Hamilton sa benissimo che la Ferrari è alla ricerca di un titolo che manca da ormai troppo tempo, e la sua scelta di trasferirsi a Maranello rispecchia perfettamente questa visione.

Ferrari, le parole di Hamilton non lasciano dubbi: ecco cosa ha detto

In realtà Ferrari sta lavorando per costruire una squadra di tutto rispetto attorno a Lewis Hamilton e al beniamino di casa Charles Leclerc. Negli ultimi mesi il rumor di Adrian Newey a Maranello era cresciuto sempre più, salvo poi svanire nel nulla dopo l’annuncio di Aston Martin che ha firmato il leggendario ingegnere per le prossime stagioni.

A tal proposito Lewis Hamilton è stato intervistato da ‘Formel1.de’, che ha chiesto al britannico cosa ne pensa del ‘no’ incassato dalla Ferrari da Newey. “Non sono deluso del fatto che Adrian non sia voluto venire in Ferrari. Sarebbe stato per me un grandissimo onore lavorare con lui, ma ho vinto mondiali con due squadre diverse e in nessuna di queste c’era lui. So come si vince. Sarebbe piaciuto ad ogni squadra averlo, ha preso una decisione personale. Non cambiano i nostri obiettivi, possiamo fare bene al 100%”, ha commentato Hamilton.

Il sette volte campione del mondo non sembra esser stato toccato dalla scelta di Newey: gli obiettivi di Lewis restano gli stessi a prescindere dalla decisione dell’ex Red Bull che ha sposato il progetto Aston Martin.