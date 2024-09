Torino, Vanoli: “Il risultato di oggi un premio per i nostri tifosi”

Il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, in conferenza stampa dopo la vittoria sul Verona per 2-3. “Ci sono alti e bassi, bisogna saper lavorare, faccio i complimenti al Verona che è rimasto in partita fino alla fine. Noi siamo andati meritatamente in vantaggio ma dobbiamo stare attenti, abbiamo preso due goal evitabili. Questi ragazzi ci sono, non guardo alla classifica ma ad un processo di crescita continua. La mia paura è che quando tu vai in vantaggio e in superiorità numerica cali l’attenzione e lì dobbiamo essere più bravi, la partita anche sul 3-1 non è mai stata completamente chiusa, nel finale ho messo anche una punta per cercare di tenere più in alto la palla, questa è una gioia per i nostri tifosi. Non ero alle stelle quando abbiamo fatto le prime prestazioni con Milan e Atalanta, non ero abbattuto col Lecce e non sono alle stelle oggi, il risultato di oggi è un premio per i nostri tifosi ma noi dobbiamo essere equilibrati e focalizzati già sul prossimo impegno. Mi è piaciuta l’interpretazione”.