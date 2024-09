Tutti scossi per Rafa Nadal, confessione strappalacrime poco fa

Confessione improvvisa che riguarda Rafa Nadal, i tifosi dello spagnolo e non solo sono profondamente commossi

Nel mondo del tennis, siamo ormai entrati a pieno titolo in una nuova era, quella in cui a prendersi la scena saranno soprattutto Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma i grandi appassionati non dimenticheranno mai quella che ci stiamo lasciando alle spalle e che è stata segnata dalle gesta dei Big Three, capaci di dare vita a epiche battaglie.

Roger Federer si è già ritirato da un paio d’anni, manca poco all’addio di Rafa Nadal e ormai, viste anche le sue recenti dichiarazioni, sembra sul viale del tramonto anche Novak Djokovic. Tutti e tre, ognuno a modo proprio, hanno scritto pagine di storia e regalato emozioni uniche e indimenticabili ai loro tifosi ma non soltanto.

Per quanto riguarda lo spagnolo, ormai da un po’ ci si chiede quando si ritirerà, anche se il diretto interessato, alcune settimane fa, si è ribellato alla domanda che aleggia ripetitiva. Dopo aver saltato praticamente tutto il 2023 per infortunio, in questo 2024 ha provato a tornare in campo e lo si è visto come sempre lottare come un leone, soprattutto al Roland Garros e alle Olimpiadi. Dove purtroppo la favola di vederlo trionfare, per i suoi supporters, non è diventata realtà.

Ci si aspettava, o si sperava, di vederlo in campo per la Laver Cup, dove era tra i convocati del team Europa. Ma Nadal ha annunciato il suo forfait anche lì. Non per altri problemi fisici, ma trattandosi per lui di un periodo di riposo.

“Nadal mi ha sorpreso, non me lo aspettavo”: Borg spiazza tutti

A proposito di Laver Cup, su di lui ha speso parole importanti un’altra leggenda del tennis, Bjorn Borg, per il quale sarà l’ultimo anno da capitano del team Europa, prima di essere rimpiazzato da Yannick Noah.

Borg ha ripercorso a ‘Tennis Magazine’ emozioni e sensazioni vissute in questi anni, durante un evento che è più di un semplice torneo di esibizione. E parlando di Nadal, ha dichiarato: “Non vedremo mai più un giocatore così bravo sulla terra battuta. Il momento più toccante è stato quello dell’addio di Federer. Sapevamo tutti che stava lasciando, ma mi ha sorpreso vedere Nadal piangere in quel modo, stava salutando non solo un rivale ma anche un amico”.

Infine l’ex campione ha concluso con rammarico: “Sarà un peccato non vederli più sfidarsi in campo, ma ricorderemo tutti le loro partite”.