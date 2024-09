Alcaraz si è arreso, gesto estremo davanti a tutti: il motivo è inimmaginabile

Arriva una confessione inattesa di Carlos Alcaraz: il racconto dello spagnolo di un episodio che per certi versi lo tormenta

Conclusa, ormai definitivamente, l’era dei Big Three, saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz i presumibili dominatori dei prossimi anni nel mondo del tennis. Una rivalità che ha già offerto diverse sfide al cardiopalma e molte altre, di sicuro, ce ne saranno da qui in avanti. E dopo lo spagnolo, ora è l’azzurro a prendersi la scena.

Se Carlos ha già accumulato 36 settimane in vetta al ranking ATP e quattro vittorie negli Slam, Jannik sta cercando di ‘rimontare’. Lunedì, l’altoatesino inizierà la sua 16esima settimana da numero uno del mondo (eguagliando Daniil Medvedev) e dopo il trionfo a New York agli US Open ha centrato il suo secondo successo in una prova del Grande Slam.

Soprattutto, a Flushing Meadows, Jannik ha dato prova di una forza e una solidità impressionanti, mentre praticamente tutti i suoi rivali principali incappavano in un torneo decisamente sotto tono. Anche Alcaraz, uscito malamente al secondo turno. Lo spagnolo aveva brillato al Roland Garros e a Wimbledon, facendo sì che in molti sostenessero che fosse lui il ‘vero’ numero uno. Ma dopo gli US Open, la percezione complessiva è cambiata.

Sinner è scattato in avanti in classifica e dovrebbe riuscire a rimanere in vetta al ranking almeno fino alla fine del 2024. Alcaraz, di contro, ha dato prova di essere ancora troppo altalenante nel suo rendimento, come ha ammesso lui stesso. Per lo spagnolo, c’è una crescita necessaria da affrontare per tenere il passo del rivale. La sua emotività emerge anche da un racconto di un episodio particolare.

Alcaraz e il ricordo del primo incontro con Federer: “Non riuscivo a dire niente”

Sono giorni di Laver Cup, Alcaraz partecipa per la prima volta a questo torneo. Un evento tra le cui leggende c’è Roger Federer. Proprio sullo svizzero, lo spagnolo ha raccontato un retroscena inedito.

Ai microfoni di ‘EFE’, Alcaraz ha raccontato il suo primo incontro con Federer, che non andò esattamente come sperato. E adesso, spera che ci sia la possibilità di qualcosa di diverso. “Ho avuto la possibilità qualche anno fa di fare un riscaldamento con lui grazie a Juan Carlos Ferrero – ha dichiarato – All’epoca purtroppo non sapevo ancora parlare bene inglese e così oltre a essere nervoso per quel momento, riuscii solo a dirgli ‘Ciao’, ‘Come stai’ e poco altro. Ora, qui alla Laver Cup, spero che ci sia la possibilità di parlare di tante cose e passare del tempo con lui”.