Bufera dopo la squalifica: terremoto in Formula 1

Arriva una clamorosa dichiarazione che ha stupito tutti i fan di Formula 1 dopo la recente squalifica: un vero e proprio terremoto nel Circus

Dopo aver scontato la squalifica a Baku, di cui ancora si discute nel paddock, un famoso pilota torna in pista. Tra l’altro si tratta della prima volta in assoluto nella storia della classe regina. Il diretto interessato c’ha voluto scherzare su.

Nemmeno il tempo di godersi la bella battaglia di Baku tra Piastri e Leclerc che è già tempo di tornare in pista. La Formula 1 non conosce pause in questa fase e domenica vedrà i bolidi sfrecciare nel suggestivo tracciato di Marina Bay, a Singapore. Pista sulla carta favorevole alla Ferrari, che spera ancora una volta di giocarsi la vittoria con la McLaren e la Red Bull. Per Verstappen è necessario incamerare dei punti importanti, per resistere all’assalto di Lando Norris, finitogli davanti anche domenica scorsa.

Chi invece tornerà ad essere presente a Singapore, dopo l’esclusione di Baku, è Kevin Magnussen, squalificato per una gara dopo aver superato il limite di punti sulla super licenza. Il nuovo sistema è stato introdotto ormai da qualche anno e fino ad oggi non era mai successo che un driver della F1 arrivasse a incorrere nella sanzione massima. Il pilota danese è riuscito invece nell’impresa di superare i 12 punti imposti come limite ultimo. Per questo è scattata la sospensione per un GP, scontata immediatamente.

Kevin Magnussen torna a Singapore dopo la squalifica: la sua battuta lascia di stucco i tifosi

Magnussen ha voluto scherzarci su, facendo una battuta sulla sua assenza nel Gran Premio dell’Azerbaijan. “Vieni punito e poi torni e pensi: ‘Oh, sono pronto a fare una caxxxxx adesso! È strano il meccanismo, ma in un certo senso non credo che mi abbia influenzato“, ha spiegato il danese nella conferenza di Singapore.

Per lui, tra l’altro, questo finale di stagione potrebbe essere l’ultimo scampolo da trascorrere in Formula 1, visto che la Haas ha deciso di non rinnovargli il contratto e sembrano esserci zero opzioni per restare nel Circus. Dopo aver corso per McLaren e Renault, adesso il futuro del 31enne è quasi segnato. Difficilmente qualcuno punterà su di lui, considerando che la sua attuale squadra ha deciso di promuovere Oliver Bearman a pilota ufficiale per il 2025. Il suo primo assaggio a Baku non è stato affatto male.