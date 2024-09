Contro Sinner e Berrettini: è tutto fatto

Importantissima notizia quella arrivata nelle scorse ore. Ecco chi affronteranno Sinner e Berrettini. Il sorteggio ha stabilito tutto

Ritorno in campo vicino per Jannik Sinner. La prossima settimana, il numero uno del mondo sarà impegnato all’Atp 500 di Pechino, torneo al via dal 26 settembre nel quale deve difendere il titolo vinto un anno fa contro Medvedev in finale.

Lo scorso weekend Jannik è andato a supportare i compagni di nazionale, impegnati nei match della fase a girone di Coppa Davis a Bologna. Missione compiuta per gli azzurri di Volandri che hanno vinto il gruppo con Olanda, Brasile e Belgio, ottenendo la terza qualificazione consecutiva alla fase finale della competizione della quale l’Italia è campione in carica.

Protagonista assoluto della tre giorni di Bologna è stato Matteo Berrettini. L’azzurro ha vinto tutti i tre match di singolare che ha dovuto affrontare contro Fonseca, Blockx e Van de Zandschulp, confermando ulteriormente una competitività ritrovata dopo i tanti stop che ne hanno condizionato rendimento e risultati fino alla scorsa primavera.

Coppa Davis, il sorteggio della Final Eight

C’è una grande stima reciproca tra Sinner e Berrettini. I due si scambiano elogi continui in un rapporto che si è consolidato nel tempo. Capitan Volandri punterà certamente su di loro nella Final Eight di Malaga, in programma dal 19 al 24 novembre 2024.

Il sorteggio ha stabilito che sarà l’Argentina ad affrontare l’Italia nel quarto di finale. Un accoppiamento alla portata degli azzurri che dovranno fronteggiare, verosimilmente, i singolaristi Francisco Cerundolo e Sebastian Baez, quest’ultimo specialista della terra battuta. Qualificandosi, l’Italia affronterà in semifinale la vincente del confronto tra USA e Australia con gli americani favorito se dovessero presentarsi con la formazione al completo con Fritz, Shelton e Paul singolaristi e la coppia di specialisti Ram e Krajicek in doppio.

Spagna-Olanda e Canada-Germania sono gli altri due accoppiamenti dei quarti di finale. Attenzione, in particolare, ai padroni di casa che dovrebbero schierare nuovamente Carlos Alcaraz, protagonista delle sfide nel girone di Valencia con Repubblica Ceca e Francia con due vittorie decisive con Machac e Humbert. Le ambizioni della Germania passano in gran parte dalla presenza di Alexander Zverev. Canada e Olanda si candidano anche loro a un ruolo da outsider.

Vedremo quali saranno le scelte di Volandri che, oltre a Sinner e Berrettini, potrebbe contare nuovamente anche su Lorenzo Musetti, assente a Bologna. Sinner che, come nella passata edizione, potrebbe giocare anche in doppio nonostante la presenza della coppia Bolelli-Vavassori, una delle migliori in questa annata.