È finita, un Big di Formula 1 si ferma: la prossima sarà l’ultima gara!

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la clamorosa decisione in Formula 1: il big dice addio, l’annuncio lascia di stucco

Il GP di Baku è finito in archivio la scorsa settimana e con sé la seconda vittoria in carriera per Oscar Piastri che, reduce da una domenica memorabile, si è difeso alla grande – per praticamente tutta la corsa – dagli attacchi del ferrarista Leclerc.

Buio profondo per il tre volte campione del mondo Max Verstappen che vive un vero e proprio dramma sportivo con la Red Bull. Arrivato quinto solo grazie al disastroso incidente del penultimo giro tra Sainz e Perez, l’olandese è adesso concentrato nel limitare i danni e mantenere il vantaggio su Norris che proprio non riesce ad avvicinarsi a Max in classifica. Ad ogni modo, l’attenzione come già da qualche settimana è rivolta anche al mercato e pare proprio che siano in arrivo notizie incredibili. Di ribaltoni, in Formula 1, nel corso degli anni ne abbiamo visti tanti. Ciò che sembra stia per accadere, però, ha lasciato esterrefatti tantissimi tifosi.

Uno dei big pare ormai destinato a cambiare aria. Il prossimo sarà il suo ultimo GP: l’annuncio arrivato nelle scorse ore non lascia più spazio a dubbi. Il consigliere strategico della Red Bull Helmut Marko, durante l’estate, aveva dato un anticipo di quello che sarebbe stato uno dei movimenti di mercato più interessanti in ottica piloti: “Aspettate settembre”, disse. Il riferimento era, ovviamente, al futuro di Liam Lawson, pilota che Red Bull deve far correre in questo 2024 per evitare che il neozelandese possa liberarsi dal contratto che lo lega al team di Milton Keynes.

F1, annuncio bomba: “È il suo ultimo GP”

Uno scenario che sembrerebbe andarsi perfettamente ad incastrare con l’ormai prossimo addio di Daniel Ricciardo. Ma andiamo con ordine. Lawson, corteggiatissimo da Audi negli ultimi mesi, è tra i piloti più apprezzati in F1 nonostante non abbia una vettura.

Un po’ perché ‘costretta’ un po’ perché crede nel ragazzo, nelle intenzioni della Red Bull vi è l’idea di salutare Daniel Ricciardo e rimpiazzarlo – subito – proprio con Lawson. Dopo Baku e Singapore vi saranno tre settimane di stop, una pausa che permetterà cambiamenti prima di tornare in pista dal 18 ottobre in occasione del GP di Austin. In Texas, però, pare proprio che non vi sarà Daniel Ricciardo. Un tracciato che l’australiano ama particolarmente: il motivo è presto spiegato dall’ex pilota Ralf Schumacher, ora opinionista per ‘Sky Sport Deutschland’.

Per il tedesco quello di Singapore sarà l’ultimo Gran Premio di Ricciardo come pilota della Racing Bulls: da Austin in avanti al suo posto vi sarà proprio Liam Lawson, pronto a fare squadra con Tsunoda. Il fratello di Michael non ha fatto altro che fare da coro al messaggio che la Scuderia di Milton Keynes ha lanciato recentemente, parlando dell‘annuncio del nuovo pilota Racing Bulls 2025 che verrà ufficializzato tra il GP di Singapore e quello di Austin. Il 22enne neozelandese potrebbe disputare gli ultimi 6 GP del 2024 prima di partire da zero, come nuovo pilota della Racing Bulls al posto di Ricciardo.