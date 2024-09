Game over Djokovic, tifosi del serbo in ginocchio: cosa succede

Novak Djokovic ha lasciato di stucco tutti i suoi numerosi tifosi con delle dichiarazioni che sono destinate a far discutere a lungo

Il campione serbo ha dei piani ben precisi per il presente e per il futuro. Resta da capire cosa accadrà da qui al termine della stagione e soprattutto nel prossimo anno. L’ex numero uno del mondo al momento ha altre priorità.

Dopo una carriera passata al primo posto del ranking o subito a ridosso, Novak Djokovic si sta godendo un periodo in cui la classifica non è più un problema. Un campione come lui, rimasto in cima alla graduatoria ATP per più settimane di altri mostri sacri come Nadal e Federer, non ha più intenzione di programmare la propria stagione per motivi di punti. Anche il Master di fine anno, che in questa edizione si svolgerà ancora una volta a Torino, non rientra nelle priorità del 24 volte vincitore Slam. Per lui ora contano appunto solo i Major e la nazionale, con la Coppa Davis da provare a riconquistare.

Questo tipo di programmi li ha annunciati lui stesso in una recente intervista, specificando che la famiglia ricopre oggi un ruolo molto più importante rispetto a qualche anno fa e vale anche la pena di poter saltare qualche torneo. D’altronde con una bacheca di quelle dimensioni non c’è più bisogno di stare appresso ai numeri, ma si gioca solamente per la gloria e per ritoccare i grandi record.

Djokovic lascia tutti di stucco: potrebbe giocare un solo torneo ufficiale da qui al termine della stagione

Secondo le ultime indiscrezioni, Novak Djokovic potrebbe disputare da qui al termine della stagione un solo torneo ufficiale. Nole, prima del match di Sofia contro l’amico Dimitrov, ha annunciato che potrebbe prendere parte solo al Master 1000 di Shanghai e all’esibizione in Arabia Saudita (Six Kings Slam).

“Per la prima volta nella mia carriera, non ho piani a lungo termine. Vivo il momento e vedremo cosa accadrà. Vedremo come mi sento e valuteremo”. Con queste parole l’ex numero uno ha voluto togliere pressione al suo finale di stagione. Ha anche aggiunto che la famiglia adesso ha un ruolo predominante nelle sue scelte e che non gli dispiacerebbe trascorrere più tempo con loro invece di partire per giocare altri tornei.

Nonostante la classifica lo veda tra i qualificati, Djokovic potrebbe quindi non essere presente al gran finale di Torino, dove tra l’altro ha vinto lo scorso anno, in finale contro il nostro Sinner.