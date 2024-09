Genoa, il comunicato su Malinovskyi

È arrivato il responso sul grave infortunio di Malinovskyi. Lo stop per l’ucraino è molto importante, non è un infortunio da poco. I tempi di recupero non saranno brevi, si parla di diversi mesi di assenza. Ulteriori dettagli arriveranno dopo l’operazione che avverrà nella giornata di domani, lì i tempi saranno più precisi.

Genoa, il comunicato

Ecco il comunicato ufficiale da parte del Genoa: “Il giocatore Ruslan Malinovskyi, occorso in un trauma alla caviglia destra durante la partita di oggi, ha riportato una lussazione articolare e una frattura del perone. Il giocatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di domani“.