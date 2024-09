Lecce-Parma, le formazioni ufficiali

Sono uscite le formazioni ufficiali di Lecce-Parma, match del sabato alle 20.45. Queste sono tutte le scelte di Gotti e Pecchia per la partita. Nel Lecce gioca ancora Rebic, c’è Krstovic. È di fatto un 4-4-2 con Morente e Dorgu esterni. Nel Parma fuori Circati in difesa, spazio per Hernani a centrocampo. Mihaila c’è.

Lecce-Parma, ecco i 22 titolari

LECCE – Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Morente, Ramadani, Coulibaly, Dorgu; Rebic, Krstovic.