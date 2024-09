“Non ho più la forza”, addio nello sport: si ritira un’icona assoluta

“Non ho più la forza”, mondo dello sport spiazzato dalle sue parole: si ritira una vera e propria icona assoluta

È arrivato nei giorni scorsi un annuncio che, a dire il vero, ha spiazzato tutto il mondo del basket. Gli appassionati della pallacanestro mai e poi mai si sarebbero aspettati questa uscita di scena da parte dell’icona.

Con un post pubblicato sui suoi account ufficiali social Adrian Wojarowski ha deciso di farsi da parte ed, allo stesso tempo, comunicare a tutti la sua volontà di dedicarsi ad altro e non più al basket. Negli USA è considerato una delle icone nel mondo del giornalismo sportivo. Tanto è vero che continua ad essere uno dei più apprezzati nel suo mestiere.

Anche se, come un fulmine a ciel sereno, ha ribadito la propria decisione ufficiale: ovvero quella di lasciare l’emittente televisiva “ESPN” e lo spazio dedicato esclusivamente all’NBA. Un messaggio che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione: “So bene che tipo di impegno ci vuole per fare questo lavoro. Quello che faccio è un investimento. Ed è per questo motivo che non ho più le forze per farlo“.

NBA, Wojnarowski si ritira dalla scena: il giornalista si fa da parte

Sempre nel messaggio di addio ci ha tenuto a precisare che il tempo non è un bene infinito e che vorrebbe utilizzarlo nella maniera più importante per lui. Non è da escludere, a questo punto, che voglia dedicare spazio alla sua famiglia ed alle sue passioni che ha tenuto lontano per un bel po’. Anche se l’idea di abbandonare completamente la pallacanestro non è affatto nei suoi piani. Ed il motivo è fin troppo ovvio.

Secondo quanto riportato da alcune fonti e media statunitensi pare che Wojnarowski svolgerà il ruolo di general manager della squadra maschile di basket del college di St. Bonaventure. Non un college qualunque visto che, proprio lì, si è laureato nei primi anni ’90. Una carriera lunghissima e di tutto rispetto quella del giornalista, iniziata ben 37 anni fa nel giornale locale “Hartford Courant” nel Connecticut.

Il suo sogno nel cassetto è sempre stato uno: quello di diventare un giornalista professionista e di renderlo come una sua professione. Ci è riuscito ed anche con ottimi risultati ed apprezzamenti da parte del pubblico. Lo stesso che, sotto i post social, lo ringrazia per tutte le emozioni che è riuscito a trasmettere raccontando, a modo suo, gli incontri di NBA. Oltre ad ESPN ha lavorato per ben dieci anni su “Yahoo!“, tanto da renderlo come uno dei volti e firme più importanti del panorama americano.

In molti lo ricordano per essere stato “uno dei primi” ad arrivare sulla notizia, tanto da renderla un vero e proprio scoop. Soprattutto grazie agli ottimi rapporti che aveva con i migliori agenti dei cestisti dell’NBA. La sua ultima notizia è datata meno di una settimana fa: ovvero quando aveva annunciato a tutti il rinnovo del contratto da parte di Isaac Okoro con i Cleveland Cavs.