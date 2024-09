Ormai è tutto finito: ultim’ora Schumacher

Arriva una clamorosa indiscrezione con protagonista Schumacher, increduli gli appassionati di Formula 1: ecco cosa sta succedendo

Il Mondiale 2024 di Formula 1 è ormai entrato nelle sue fasi finali e si prospettano settimane intensissime nel paddock, considerata la bagarre tra McLaren, Red Bull e Ferrari per la vetta delle classifiche iridate. Al contempo, però, molti team hanno già cominciato a tirare qualche somma dei risultati stagionali e a programmare il prossimo futuro.

È il caso della Racing Bulls Visa Cash App – squadra satellite della Red Bull campione in carica -, che presto potrebbe prendere una netta decisione circa la propria line up.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la compagine con sede a Faenza starebbe seriamente pensando di sostituire uno dei suoi piloti senza nemmeno aspettare che termini la stagione. Il pilota in questione è Daniel Ricciardo, il quale era approdato nel team con l’obiettivo di (ri)guadagnarsi un posto al fianco di Max Verstappen alla Red Bull ma che invece ne sta uscendo con le ossa rotte dal confronto col suo dirimpettaio Yuki Tsunoda: dopo 17 gare, il giapponese vanta un bottino di 22 punti contro i 12 dell’australiano.

Formula 1, Ricciardo al passo d’addio? Le parole di Schumacher non lasciano dubbi

Ad aggravare ulteriormente la situazione di Ricciardo c’è poi la presenza di un giovane rampante che scalpita per ottenere il sedile attualmente occupato dal nativo di Perth. Ci riferiamo a Liam Lawson, classe 2002 neozelandese che ha esordito in Formula 1 nella passata stagione sfoderando prestazioni molto positive. Lawson, in realtà, è stato già annunciato come pilota titolare per il Mondiale 2025, ma nelle ultime ore ha cominciato a circolare la voce che il prodotto del Red Bull Junior Team possa anticipare il suo ritorno prendendosi un posto in griglia a partire dalla prossima settimana. Ne è convinto, ad esempio, Ralf Schumacher.

“Non è stato ancora confermato ufficialmente, ma purtroppo sembra che Singapore sarà l’ultima gara di Daniel Ricciardo“, ha affermato Schumacher ai microfoni di ‘Sky Deutschland’. “Dopodiché sarà Liam Lawson a prendere il suo posto”, ha aggiunto.

Il tedesco ha poi continuato la sua analisi spiegando che le sue conclusioni sono figlie della strada tracciata dal team da un po’ di tempo a questa parte: “RB è una squadra junior, questo è ciò che la dirigenza ha sempre detto e sostenuto: «Faremo affidamento sui giovani piloti». Ed è per questo che ha senso l’operazione”.

Infine, Ralf ci ha tenuto anche a spendere qualche parola affettuosa nei confronti dell’australiano, giunto – con ogni probabilità – ai titoli di coda della sua carriera in Formula 1. “Ovviamente è un grande peccato per Daniel, perché ci mancherà un pilota che è super simpatico ed è un piacere incontrarlo quando lo si vede nel paddock”, ha detto Schumacher.

L’ex Williams e Toyota, tra le altre, ritiene dunque che l’addio tra Ricciardo e la Racing Bulls potrebbe arrivare proprio durante questo weekend, quando la Formula 1 sarà protagonista al Marina Bay Street Circuit per il 18esimo appuntamento iridato. Staremo a vedere se effettivamente si registrerà questo ribaltone improvviso di cui gli appassionati, sempre molto legati alla figura dell’australiano, non saranno certo contenti.