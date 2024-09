Sinner avvisato, l’annuncio taglia le gambe ai tifosi: nuova bufera

Nuova bufera su Jannik Sinner: arriva l’annuncio, il tennista altoatesino resta nuovamente senza parole

Il primo posto logora chi non ce l’ha. Potrebbe essere questa la massima – opportunamente rivisitata – per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo da 14 settimane è l’azzurro, che sta incidendo come nessun’altro nel tennis. L’altoatesino ha disputato una stagione memorabile: i primi due Major vinti in carriera, gli Australian Open e gli US Open, entrambi sul cemento, ed ha allungato sugli avversari, blindando la prima posizione.

Ed all’orizzonte ha un nuovo obiettivo: le Finals di Coppa Davis che si disputeranno a Malaga proprio come l’anno scorso. Aiutare l’Italia a bissare lo storico trofeo vinto nella scorsa stagione equivale ad entrare nella leggenda dello sport tricolore. Jannik è anche uomo leader dell’Italia: la sua presenza sulle tribune a Bologna in occasione dei gironi di Coppa Davis lo testimonia.

Prima, però, c’è l’Atp 500 di Pechino: in Cina Jannik arriva da detentore del trofeo, avendo conquistato il successo nella scorsa stagione che poi gli ha spianato la strada – anche dal punto di vista mentale – per il trionfo in Coppa Davis.

Sinner, scoppia un nuovo caos: c’entra Kyrgios

Intanto Sinner lavora per perfezionarsi sempre e diventare sempre più una macchina perfetta in grado di non temere rivali. In stagione ha dimostrato di patire qualche avversario e soprattutto qualche superficie: se sul cemento sta diventando pressocché imbattibile, come dimostrato i due Slam vinti e gli Atp di Miami e Cincinnati, non è altrettanto efficace su erba e terra rossa.

Il 2024 per Sinner si chiuderà anche con il caso relativo alla positività al doping – il clostebol la sostanza vietata agli atleti – da parte del campione altoatesino: un vero e proprio caos che ha visto Jannik essere assolto completamente perché solo contaminato involontariamente dal suo medico.

Le polemiche, però, ugualmente divampate. Tanti i tennisti che l’hanno attaccato duramente, tra questi Nick Kyrgios che in ogni momento non si è certo sottratto nell’esprimere la sua contrarietà sulla vicenda. La decisione del tribunale sportivo non è andata giù all’australiano che anche recentemente è stato protagonista di una nuova frecciata.

In un post in cui veniva esaltato il genio di Roger Federer da Darren Cahill, il coach di Sinner, Kyrgios ha detto la sua. “Ha usato la crema?” la sua risposta naturalmente fuori luogo e che ci saremmo risparmiati tranquillamente.