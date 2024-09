“Ci mancherai”, lacrime per Federica Pellegrini: che dolore

Federica Pellegrini e il momento di dolore condiviso con i fan: il messaggio strappalacrime dell’ex nuotatrice

Anche una volta conclusa la sua carriera, Federica Pellegrini rimane nel cuore di tutti, ed era inevitabile che accadesse. Parliamo del resto di una delle sportive più iconiche in Italia e le sue imprese nel nuoto l’hanno resa un personaggio famoso e amato a 360 gradi.

Nel corso della sua carriera, la ‘Divina’ si è ritagliata tantissime soddisfazioni e ha dato lustro allo sport italiano. Cosa che intende continuare a fare, con il suo ruolo nel Comitato Olimpico Internazionale, un riconoscimento quasi obbligato per chi come lei in vasca ha scritto pagine di autentica leggenda.

La sua nuova vita è fatta di tante cose, inclusa la maternità. Una dimensione in cui, insieme a suo marito Matteo Giunta, si sta trovando a proprio agio, condividendo tanti momenti speciali con i suoi fan sui social, come ha sempre fatto.

Il web, per Federica, è però anche l’occasione per condividere un altro momento più particolare, di grande commozione e dolore, e attorno a lei, non in senso figurato, si è stretta tutta l’Italia.

Federica Pellegrini saluta Totò Schillaci sui social: “Non eravamo pronti”

Sono infatti i giorni in cui salutiamo per l’ultima volta Totò Schillaci, colui che ci fece sognare a Italia ’90. Nei Mondiali casalinghi di 34 anni fa, l’attaccante siciliano si rese protagonista di un mese memorabile, chiudendo la manifestazione da capocannoniere con sei reti, che purtroppo non fruttarono agli azzurri di Vicini la Coppa del Mondo, ma ‘solo’ un terzo posto.

Schillaci ci ha lasciato a soli 59 anni per l’improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute. Anche Federica Pellegrini ha voluto salutarlo a modo suo, ricordando i momenti condivisi con l’ex giocatore siciliano nel reality Pechino Express.

Infatti, nell’edizione 2023, la Pellegrini e suo marito avevano avuto modo di conoscere Schillaci e la moglie Barbara. Il post su Instagram è toccante e vede le due coppie abbracciarsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Giunta (@matteogiunta)

“Nessuno di noi era pronto per questo, Totò“, scrivono Matteo Giunta e Federica Pellegrini. “Ci mancherai così tanto. Ps.: a Babi (la moglie Barbara, ndr) ci pensiamo noi”. Un post che inevitabilmente ha raccolto molti commenti commossi di tutti coloro che hanno amato Schillaci da giocatore e come personaggio televisivo, per tutto quello che ha rappresentato nella sua vita.