Serie A, il Milan spezza la maledizione del derby e batte l’Inter 1-2 con Pulisic e Gabbia

Il Milan spezza la maledizione e batte l’Inter nel derby dopo 6 sconfitte di fila. 1-2 la vittoria del Milan coi gol di Pulisic e Gabbia. Nel mezzo il pareggio dei nerazzurri firmato da Dimarco.

Comincia forte il Milan che col 4-4-2, ideato da Fonseca, con Pulisic leggermente accentrato mette in crisi l’Inter. La prima percussione dopo pochi minuti viene fermata. Ma la seconda no. Lo statunitense va fino in fondo e con la punta in allungo beffa Bastoni e Sommer, insaccando il gol del vantaggio rossonero. L’Inter non ci sta e prova a crescere, ma il Milan con tre linee ordinatissime riesce a coprire bene il campo. Almeno fino al 28′. Lautaro infatti lavora alla grande un pallone al limite dell’area, si gira e serve l’accorrente Dimarco sulla fascia. L’esterno nerazzurro incrocia e fa 1-1. Il pareggio è anche il risultato al termine del primo tempo.

In avvio di ripresa, il Milan riparte subito forte rispetto all’Inter. Emerson trova un bel cross e Leão di testa impegna Sommer. All’ora di gioco Mariani vede un tocco di mano, in area e dà rigore ai rossoneri. Ma dopo revisione al VAR lo cancella. Dopo una lunga fase di stallo, cominciano le occasioni. Ne ha almeno due l’Inter con Thuram e con Lautaro che trovano un degno rivale. Poi sale in cattedra il Milan e soprattutto Abraham, prima in ripartenza serve Leão che trova la parata di Sommer. Poi lo stesso centravanti inglese sfiora il palo alla destra dell’estremo difensore svizzero.

All’89° però passa il Milan, su una punizione dalla trequarti Gabbia colpisce sul primo palo e trafigge Sommer: 1-2 Nel finale, Darmian prima spreca un buon colpo di testa da centro area; mentre Okafor all’ultimo si mangia l’1-3. Ma è l’ultima azione della gara.