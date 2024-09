Ambulanza e vomito, Fabio Fognini choc: è successo davanti a tutti

I tifosi di Fognini hanno potuto osservare i fatti: ecco che cosa è successo al tennista ligure che ha creato tanto scalpore in queste ore

Negli ultimi anni uno dei tennisti italiani migliori è stato per diverso tempo Fabio Fognini che ha difeso a lungo il valore del tennis azzurro prima dell’ascesa dei nuovi prodigi come Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Adesso, giunto all’età di 37 anni, per Fognini la carriera non è finita con ancora tanti tornei ai quali partecipa con grande determinazione.

Il tennista ligure nei giorni scorsi ha partecipato al torneo ATP Chengdu, in Cina. Tuttavia, il suo percorso in questa competizione non è stato quello che si aspettava visto che è uscito subito al primo turno. La partita non è stata delle migliori e ci sono stati alcuni episodi che non sono andati giù a Fognini. Non sono inoltre mancate le polemiche nel post partita che hanno alimentato alcune contestazioni, ecco nel dettaglio che cosa è successo.

Fognini perde contro Safiullin: polemiche social e accuse da parte del tennista azzurro

A Chengdu, è arrivata suo malgrado subito una sconfitta nel primo turno per Fabio Fognini che ha così dovuto salutare il torneo immediatamente dopo la prima gara, persa contro Roman Safiullin. L’ex numero 9 del ranking ATP però non ha accettato il modo in cui è arrivato questo ko e ha polemizzato sui social con una storia Instagram che non lascia spazio all’immaginazione.

Nel corso della partita Safiullin, dopo aver vinto il primo set, ha perso il secondo parziale: nel terzo e decisivo set si è messo in luce per una mossa che non è stata molto apprezzata. Ad un certo punto, nonostante sembrasse in un buon stato fisico, il russo numero 58 al mondo ha chiamato il suo fisioterapista senza farsi trattare nulla.

Questa pausa nel gioco ha impattato sul match perché poi dopo Safiullin ha ripreso al massimo e ha sconfitto Fognini. Il tennista di Sanremo al termine del match ha pubblicato una storia Instagram nella quale sono presenti solo delle emoji molto chiare: un’ambulanza, un medico, il vomito e il circo. Chiaramente a Fognini non è affatto piaciuto il comportamento del suo avversario e con questa storia pubblicata sul suo profilo ha voluto criticarlo in modo molto chiaro.