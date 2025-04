Boca Juniors, finita l’era Gago: 4 i nomi per il futuro: c’è un favorito

Tanto tuonò che piovve così parlò Socrate. Dopo 196 giorni e 30 partite condite da 17 vittorie e una media di 1.87 punti a gara è terminata l’avventura di Fernando Gago sulla panchina del Boca Juniors. Un’era che era iniziata male con il ko 3-0 contro il Tigre. Avversario che curiosamente sarà il prossimo degli Xeneises e che vedrà in panchina come allenatore ad interim Herron. E che è continuata peggio, il Boca ha si centrato la qualificazione alla fase preliminare della Copa Libertadores ma ha poi mancato il passaggio ai gironi con Riquelme che già allora aveva maturato l’idea dell’esonero.

Boca Juniors, l’esonero e i motivi

Un’esonero rimandato il più possibile dai risultati 6 vittorie e una sola sconfitta quella di Rosario contro il Newell’s fino al fracaso del Superclasico. Un ko, pesante non tanto nei numeri, terminato 2-1 quanto nella prestazione e nel post-gara con la conferenza successiva che ha convinto Juan Roman Riquelme a rimuovere dall’incarico il Pintita.

Il cambio di atteggiamento tattico con il passaggio alla difesa a 5, utilizzata solo 2 volte nelle precedenti 29 gare non ha aiutato gli Xeneises succubi dei Millonarios soprattuto nel primo tempo. Un’era quella del Riquelme presidente lontana anni luce dal Riquelme giocatore ma anche dai 4 anni da vice-presidente dov’erano comunque arrivati trofei al netto di tanti cambi in panchina. Con il pubblico del Boca che ora critica pesantemente quello che è stato l’idolo assoluto. In questi 6 anni con Roman in dirigenza sono stati altrettanti i tecnici passati dal Boca da Miguel Angel Russo, fino a Gago, passando da Ibarra, Almiron e Diego Martinez.

Il futuro

Il futuro ora passerà inizialmente da Herron, ancora una volta tecnico ad interim come già capitato per 8 gare dal marzo 2023 in poi. Dagli ottavi tanti i nomi per succedere a Gago, da Quinteros, il grande favorito a Gabi Milito, passando dal Tata Martino e Kily Gonzalez. Con una sola certezza il nuovo tecnico avrà 21 giorni per provare a vincere il Campionato e portare gli Xeneises nelle migliori condizioni al Mondiale per Club…