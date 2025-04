Insulti a Marquez: scoppia il caso dopo la caduta

Dopo l’errore di Austin, Marc Marquez è incappato in un’altra giornata amara anche a Jerez de la Frontera. Stavolta però si è beccato anche degli insulti pesanti da parte di un insospettabile.

Il campione della Ducati stava lottando per la seconda posizione contro Pecco Bagnaia quando, alla curva 8, ha perso l’anteriore della moto ed è scivolato. Un errore pesante, che ha compromesso l’intera gara: ripartito con la moto danneggiata, Marc non è riuscito a recuperare terreno ed ha chiuso solo in dodicesima posizione, a quasi 21 secondi dal fratello Alex Marquez, che invece ha trionfato, conquistando la sua prima vittoria in MotoGP. A Jerez, la gloria è dunque andata al fratello minore: Alex, in sella alla Gresini Ducati, ha tagliato il traguardo davanti a Quartararo e Bagnaia, confermando un inizio di stagione sorprendente che lo vede protagonista assoluto.

Un risultato che pesa anche nella classifica generale, dove Alex Marquez ora guarda tutti dall’alto, mentre Marc è chiamato a riflettere dopo due errori che rischiano di complicare la sua rincorsa al titolo. Una situazione paradossale, in cui a brillare è il fratello “piccolo”, mentre il pluricampione deve inseguire. Se il ko di Austin poteva essere liquidato come un incidente isolato, il bis di Jerez comincia a far suonare qualche campanello d’allarme. E come se non bastasse, a rendere ancora più amaro il weekend di Marc è arrivato un curioso retroscena, raccontato proprio dal fratello Alex.

GP di Jerez, Alex insulta Marquez

A rivelare il siparietto, su Motoblog.it, è stato lo stesso Alex Marquez. Dopo la Sprint Race di Jerez, Alex ha ammesso, tra il serio e il faceto, di aver “insultato” il fratello maggiore durante la gara. L’ho insultato dentro il casco oggi – ha raccontato ridendo – Ho provato di tutto per fare come lui nelle curve 4, 7 e 8, ma non c’è stato verso. Lui riesce a tenere la moto sotto controllo anche quando chiude l’anteriore; noi invece no, soprattutto quando le condizioni della pista si fanno più calde e c’è meno grip. Un gesto ironico, che però sottolinea quanto ancora Marc Marquez riesca a impressionare chiunque, anche il fratello che ad oggi lo ha battuto in pista.

Marc riesce a essere veloce su ogni mescola e su ogni temperatura della pista – ha aggiunto Alex – Noi magari riusciamo a fare uno o due giri perfetti, lui riesce a farli tutti, dal primo all’ultimo. Nonostante la vittoria e il primo posto nella classifica generale, Alex sa bene che Marc resta il punto di riferimento per eccellenza. Anche quando sbaglia, anche quando cade, il rispetto e l’ammirazione per il numero 93 sono evidenti. A Jerez è stata comunque festa grande per la famiglia Marquez, ma la stagione è ancora lunga.