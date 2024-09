Inter, Lautaro fa mea culpa dopo il derby: il Toro a secco dal 15 luglio

450′ senza gol in Serie A nelle prime cinque giornate, più la sfida di Champions League contro il Manchester City, match in cui è partito dalla panchina. Lautaro Martinez non riesce a trovare la via della rete da quasi due mesi: il Toro si è inceppato? Il capitano dell‘Inter è l’arma che manca ad Inzaghi dopo il titolo di capocannoniere dello scorso anno e i risultati della formazione nerazzurra in queste prime giornate suona come un piccolo campanello d’allarme: due vittorie, due pareggi e una sconfitta per la squadra campione d’Italia in carica. L’ultima marcatura risale alla finale di Copa America contro la Colombia.

“Non abbiamo fatto la gara che avevamo preparato, non l’abbiamo approcciata bene. Abbiamo fatto un po’ meglio nel secondo tempo, ma dobbiamo migliorare tantissimo: abbassare la testa e pedalare per alzare il livello, io per primo da capitano della squadra. So di essere in ritardo rispetto all’anno scorso, ma sarò il primo ad arrivare ad Appiano per lavorare e migliorare insieme alla squadra. A secco di gol? Cerco sempre di lavorare, anche quando le cose vanno bene, per alzare il livello. Cercherò di lavorare il doppio, per aiutare la squadra come ho sempre fatto da quando sono all’Inter”.