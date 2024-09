Coppa Italia, Haas elimina il Torino al 91′: l’Empoli va agli ottavi

All’Olimpico Grande Torino, l’Empoli di Roberto D’Aversa continua a stupire ed elimina il Torino, attuale capolista della Serie A. A decidere la sfida al 91′ in pieno recupero è il gol di Haas. Lo svizzero sfrutta l’ottima occasione capitata sui suoi piedi. Un gol che manda l’Empoli avanti agli ottavi di finale della Coppa Italia. I toscani vanno così a giocarsi l’accesso ai quarti di finale contro la Fiorentina nel più classico dei derby toscani.

Vanoli e D’Aversa fanno un po’ di turnover, ma entrambi schierano diversi titolari per provare ad avanzare. Ma è soprattutto l’Empoli a schierare diversi ragazzi proveniente dal settore giovanile. La gara è equilibrata fin da subito. Le potenziali occasioni si alternano. Il vantaggio dell’Empoli arriva solo dopo la mezz’ora. Una azione in ripartenza della squadra ospite permette, in maniera anche fortuita, ad Haas di servire Ekong per il vantaggio toscano. I granata quindi rispondono spingendo sia nel finale di primo tempo e all’inizio della ripresa. E va vicino al gol soprattutto con capitan Zapata.

Al minuto 74, poi, il Torino trova il pareggio con Ché Adams che sul secondo palo approfitta di testa della deviazione di Zapata. Il pareggio però non dura fino alla fine. Seghetti salva su Zapata in uscita e poi l’Empoli trova il vantaggio con Haas. Lo svizzero firma il gol vittoria di rapina su angolo, insaccando un pallone vagante. Poi all’ultimo minuto il giovanissimo estremi difensore Seghetti salva con un miracolo. Una parata controtempo che evita i supplementari e manda l’Empoli al turno successivo.