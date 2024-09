Lazio, Zaccagni: “La fascia in Europa un onore. Siamo carichi”

Insieme a mister Baroni, c’è Mattia Zaccagni che ha presentato la sfida contro la Dinamo Kiev. “Il mister ci ha preparati bene. Lui studia l’avversario che affronteremo e ci dà gli strumenti per arrivare preparati. Siamo carichi per affrontare al meglio un avversario così difficile. La fascia è un onore portarla. Per me è un onore dare esempio ai giovani. Dobbiamo crescere e in questo sarà bravo il mister e noi senatori a guidare i tanti ragazzi che sono arrivati”

RUOLO – “Gioco nel mio ruolo, ma dipende da come va interpretato. Avendo uno come Nuno che va sempre in sovrapposizione sono pronto a fargli spazio e mandarlo in profondità. Il mister ci dà e infonde l’idea di un calcio offensivo e propositivo. Modulo? Naturalmente è logico che con il 352 faccio più fatica in Nazionale. In campionato devo dare il massimo per mettere in difficoltà il ct nelle sue scelte”.