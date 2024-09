Incredibile Manuel Bortuzzo, la tanto attesa notizia è appena arrivata

Dopo il bronzo conquistato nei 100 metri rana SB4 ai Giochi Paralimpici di Parigi arriva un’altra bellissima notizia per Manuel Bortuzzo

L’edizione numero 17 dei Giochi paralimpici estivi, che si è tenuta dal 28 agosto all’8 settembre 2024 a Parigi, ha regalato tantissime soddisfazioni agli azzurri. L’Italia, infatti, ha concluso al sesto posto nel medagliere, conquistando in tutto 71 medaglie (24 ori, 15 argenti e 32 bronzi). Tra coloro che sono riusciti a ottenere un grande risultato nella capitale francese c’è anche il nuotatore triestino Manuel Bortuzzo, che ha coronato il suo sogno di vincere una medaglia nella sua disciplina sportiva.

Bortuzzo, rimasto semiparalizzato in seguito a una lesione spinale causata da un proiettile esploso nel febbraio 2019 fuori da un pub di Roma (in seguito a uno scambio di identità), ha infatti vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri rana SB4. Non è tutto, perché la prestazione è stata talmente straordinaria da consentire al nuotatore 25enne di siglare anche il record italiano.

Il paralimpico italiano è sceso in acqua con un’enorme determinazione e una grande voglia di riscatto: il bronzo è anche rappresentativo della sua rinascita. Solo Cherniaev e Tsapatakis sono riusciti a fare meglio di Manuel, che fino a oggi non era mai riuscito a salire sul podio agli Europei o ai Mondiali.

Incredibile Bortuzzo! L’atleta paralimpico conferma tutto

Anche Bortuzzo era ovviamente presente alla cerimonia al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha incontrato gli atleti olimpici e paralimpici e per il nuotatore triestino è stata ovviamente una grande emozione. Rispondendo alle domande dei giornalisti l’atleta ha sottolineato come per lui sia la prima volta: “Spero che sia la prima di tante – ha poi aggiunto – È stato emozionante“.

Quando gli viene chiesto se si sente un simbolo per i più giovani, Bortuzzo risponde mettendo in evidenza tutti gli atleti paralimpici, che ogni giorno danno la dimostrazione “che tutto è possibile“. E per quanto riguarda i futuri obiettivi? Cosa ha in programma il vincitore della medaglia di bronzo a Parigi nei 100 metri rana SB4?

Dopo l’eccellente risultato ai Giochi Paralimpici è giunto il momento di godersi un po’ di vacanza. Ma non per molto: la testa è già ai Mondiali di nuoto in programma a Singapore nel 2025, anche se il principale obiettivo di Bortuzzo è un altro. “Vorrei prepararmi al meglio per i giochi di Los Angeles“.