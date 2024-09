Lewis Hamilton, terribile notizia: i tifosi trattengono il fiato

Spavento per Lewis Hamilton e per tutti i suoi tifosi. Il futuro ferrarista se l’è vista molto brutta nell’ultimo gran premio

Molto combattuto e ricco di colpi di scena l’ultimo gran premio stagionale di Formula 1 andato in scena, ovvero quello di Singapore che si è corso domenica 22 settembre. A trionfare è stata l’auto del momento, la McLaren di Lando Norris che ha anticipato sul traguardo il rivale Max Verstappen su Red Bull. Un po’ di delusione per le Ferrari, finite entrambe fuori dal podio.

Nonostante la spettacolare gara vista sul circuito di Marina Bay, restano le enormi difficoltà ed i disagi per i piloti in quel di Singapore. Infatti questa prova viene indicata come una delle più scomode e temute, in particolare per motivi ambientali: il clima dell’isola del sud-est asiatico è tutt’altro che accogliente.

Caldo ai massimi livelli, umidità da far spavento e condizioni che per i piloti, costretti a completare ben 62 giri, non rappresentano un toccasana. Lo sa bene Lewis Hamilton, che ha concluso al sesto posto il GP di Singapore e non senza conseguenze nel finale di gara. Tanto spavento e malessere per il pilota della Mercedes, che ha fatto preoccupare pure i suoi numerosi tifosi.

Hamilton e Russell a terra dopo il GP di Singapore: cosa è successo

Nonostante il GP corso in notturna, Singapore ha rappresentato (assieme a quello del Qatar) l’appuntamento più difficile da superare per i piloti. Come detto Lewis Hamilton è stato tra coloro che hanno sofferto maggiormente il clima e la temperatura esotica di questo appuntamento.

Sia lui che il suo compagno di team George Russell sono stati costretti a fine gara a saltare le interviste con la stampa, per via di un piccolo malore che li ha colti durante il GP. Il team principal Mercedes Toto Wolff ha spiegato: “Non si sono sentiti bene. Hanno accusato un colpo di calore anche se avevano bevuto acqua. Non potevano andare al media pen”.

Hamilton e Russell hanno dovuto richiedere il supporto del medico di pista per riprendersi dagli sforzi e dall’esagerato calore mal sopportato all’interno delle loro monoposto. Non sono i soli ad aver reagito male alla temperatura elevata: il giovane argentino Franco Colapinto, pilota della Williams, aveva accusato forti dolori allo stomaco.

Va rivista certamente la disputa di questo GP da parte della FIA, visto che non è la prima volta che a Singapore succedono eventi di questo genere. Intanto Wolff ha smentito che vi fossero frizioni tra Hamilton e il suoi ingegneri, nonostante l’inglese si fosse lamentato di una strategia non brillante in pista.