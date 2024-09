Milano Wellness City, Technogym dona una palestra a cielo aperto in zona Porta Venezia

Nell’ambito del progetto Milano Wellness City 2030 – un’iniziativa sociale promossa da Wellness Foundation per diffondere una nuova cultura del benessere a Milano – Technogym ha installato la prima isola Technogym Outdoor all’interno dei Giardini Indro Montanelli, in zona Porta Venezia.

Questa innovativa soluzione per l’esercizio all’aria aperta, donata Technogym nell’ambito di una collaborazione con il Comune di Milano, è ora a disposizione di tutti i cittadini, offrendo un’opportunità unica per migliorare la salute e il benessere della comunità. Si tratta del concept studiato e realizzato da Technogym per gli spazi pubblici in grado di offrire una soluzione per l’esercizio fisico all’aperto in totale sicurezza ad utenti di ogni età e livello di forma fisica. Ogni isola è stata progettata per massimizzare lo spazio disponibile per l’esercizio e per offrire agli utenti molteplici possibilità di esercizio grazie al QR code che permette di accedere dal proprio smartphone ad una libreria digitale con esercizi e programmi di allenamento adatta a persone con diversi profili ed obiettivi. Inoltre, attraverso Technogym App, è possibile allenarsi con il proprio programma di allenamento personalizzato attraverso l’intelligenza artificiale.

La struttura è sviluppata all’insegna della sostenibilità di lungo periodo grazie all’utilizzo di materiali quali inox, alluminio e cemento che garantiscono lunga durabilità nel tempo, riparabilità, riciclo e alta protezione contro l’usura da utilizzo intenso e l’erosione da agenti atmosferici

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza di Giovanni Malagò, Presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina; Elena Grandi,Assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano; Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano e Presidente della Rete italiana Città Sane OMS; Mattia Abdu Ismahil, Presidente Municipio 1 – Centro storico; Lorenzo Pacini, Assessore Municipio 1 – Verde, Strade, Casa, Edilizia scolastica, Politiche giovanili e Nerio Alessandri,Presidente e Fondatore di Technogym e Wellness Foundation.

Fra gli ospiti presenti Jury Chechi, ex ginnasta e Oro Olimpico nella specialità degli anelli; Giorgia Villa, Medaglia d’Argento nella ginnastica a Parigi 2024; Simone Barlaam, Medaglia d’Oro alle Paralimpiadi di Parigi 2024; Francesca Schiavone eFlavia Pennetta, ex campionesse di tennis; il triatleta Daniel Fontana; Massimo Ambrosini e Marco Materazzi ex glorie del calcio e Gianluca Gazzoli.

“Milano è da sempre la città che anticipa le tendenze e oggi può diventare una vera e propria città del wellness, nell’interesse della qualità della vita dei milanesi e allo stesso tempo fornendo uno stimolo all’intero Paese. A partire da questa visioneWellness Foundation ha lanciato l’iniziativa Milano Wellness City in un momento storico importante per la città, con le Olimpiadi di Milano Cortina che rappresenteranno un’occasione irripetibile per promuovere il valore dello sport e dell’esercizio fisico per tutti.” ha dichiarato Nerio Alessandri, Fondatore di Technogym e Presidente di Wellness Foundation.

“Promuovere una vera e propria cultura del benessere e della salute e una sempre maggiore e migliore fruizione dei nostri parchi e del verde pubblico – dichiarano gli assessori Elena Grandi (Ambiente e Verde) e Lamberto Bertolé (Welfare e Salute) – è un impegno che deve vedere le amministrazioni locali, il livello di governo più vicino ai cittadini e alle cittadine, in prima fila. Favorire la nascita e la realizzazione di progetti come quello di Milano Wellness City e la loro integrazione nei parchi pubblici, nel rispetto del verde urbano e dell’ambiente, significa mettere a frutto, in maniera positiva, la collaborazione pubblico-privato per costruire preziose opportunità per i milanesi e le milanesi, sostenendo e valorizzando le nostre aree verdi e la diffusione di stili di vita sani“.

Il progetto Milano Wellness City 2030 in breve

L’iniziativa inaugurata oggi al Parco Indro Montanelli si inserisce nel più ampio progetto Milano Wellness City 2030 Milano, lanciato dall’imprenditore Nerio Alessandri e che mira a cogliere l’opportunità delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per lasciare una legacy importante alla città: diffondere una nuova cultura orientata ai sani stili di vita e alla prevenzione per un futuro in salute e sostenibilità.

I primi passi di Milano Wellness City 2030 sono stati la realizzazione di uno studio sullo stato del Wellness nella città e la costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare.

Il report prodotto dalla Wellness Foundation fotografa in oltre 400 pagine molteplici dimensioni correlate al Wellness: trend demografici ed economici, salute e stili di vita, politiche di prevenzione e impatto delle malattie croniche sulla spesa sanitaria, territorio e infrastrutture. Dai dati raccolti, Milano risulta essere una città molto attenta sotto il profilo del Wellness. Tuttavia, l’invecchiamento della popolazione e gli scorretti stili di vita, uniti alla crescita di obesità e sovrappeso – anche tra i giovanissimi – e al conseguente aumento delle patologie croniche, stanno generando un incremento insostenibile della spesa sanitaria, oltre a consistenti impatti sulla qualità della vita.Diventa quindi fondamentale unire le forze e far sì che la promozione dei sani stili di vita possa contare su idee, competenze e progetti diversificati.

Il gruppo di lavoro Milano Wellness City 2030 include Fondazione Cariplo, Fondazione Milano Cortina 2026, Bocconi, Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano, Humanitas University, Ospedale San Raffaele, Fondazione Umberto Veronesi ETS, Fondazione Human Technopole, Federalberghi e Assolombarda. Anche le tre più seguite società sportive della città – Inter, AC Milan e Olimpia Basket – sono coinvolte e saranno fondamentali per amplificare il messaggio.

Il progetto mira a integrare iniziative esistenti e promuoverne di nuove, con un focus sui vari ambiti che compongono un vero e proprio Wellness Ecosystem: medicina dello stile di vita, nutrizione, benessere mentale, programmi educativi, ricerca, benessere aziendale, turismo e sviluppo urbano. I progressi sono monitorati trimestralmente dalla Wellness Foundation e un report annuale valuterà i risultati ottenuti.

L’inaugurazione dell’isola Technogym Outdoor presso Giardini Montanelli rientra nell’ambito Sviluppo Urbano e vuole essere un primo passo concreto per rendere Milano una wellness city.