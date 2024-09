Roma, si ferma Pellegrini: contusione al ginocchio. Le immagini dell’allenamento in vista dell’Athletic Bilbao

In casa della Roma si ferma Lorenzo Pellegrini: il centrocampista aveva subito una contusione al ginocchio sinistro nella sfida all’Udinese di domenica e la sua presenza nella sfida all’Athletic Bilbao prevista domani sera è ora in dubbio. Il giocatore oggi non si è allenato con il resto della squadra. Già all’Olimpico, dopo l’infortunio, si era seduto in panchina con una fasciatura alla gamba e annesso ghiaccio.

Si parla per lui di un trauma contusivo al ginocchio interessato. Juric dunque potrebbe fare a meno di lui contro gli spagnoli, anche se non è da escludere che possa andare almeno in panchina per il match.