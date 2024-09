Valentino Rossi ha detto sì, scelta incredibile: è la prima volta in assoluto

Weekend di gara per Valentino Rossi nel WEC con una novità di rilievo arrivata poco prima di scendere in pista

Un weekend ricchissimo per il Motorsport quello dello scorsa settimana. Si è gareggiato in tutte le principali discipline con la Formula 1 a Singapore, la MotoGP per il secondo round a Misano Adriatico, la Superbike a Cremona e il WEC con la 3 Ore di Monza.

Oltre 30mila spettatori hanno assistito all’evento sul circuito brianzolo vinto dall’equipaggio della BMW M4 GT3 di OQ by Oman Racing formato da Jens Klingmann, Ahmad Al Harthy e Sam De Haan. Sul podio l’altra BMW Team WRT guidata da Dries Vanthoor, Sheldon Van Der Linde e Charles Weerts che ha preceduto in extremis la Ferrari 296 GT3 del team AF Corse con Alessandro Pier Guidi, Alessio Rovera e Vincent Abril.

A Monza ha gareggiato anche Valentino Rossi arrivato al quinto posto con la seconda BMW del Team WRT. Un buon piazzamento per il Dottore, la cui carriera nell’automobilismo vivrà prossimamente un altro momento molto significativo che Rossi si era posto come obiettivo.

Valentino Rossi è fatta, finalmente si farà

Proprio a ridosso della 3 Ore di Monza, Valentino ha ricevuto una notizia davvero importante ovvero l’inserimento nella lista dei partecipanti dei rookie test organizzati dal WEC che ogni anno vengono effettuati sulla pista di Sakhir in Bahrain, la settimana dopo l’ultima tappa del Mondiale.

Rossi vi ha già partecipato lo scorso anno. Nella prossima sessione però avrà l’opportunità di guidare per la prima volta la M Hybrid ovvero la Hypercar di BMW. Una possibilità davvero irripetibile per Valentino soprattutto in ottica 2025. Si tratta infatti di un test decisivo che, se superato con successo, potrà permettere al pilota di poter ambire a un sedile nella massima categoria dell’endurance.

Non è un mistero che uno degli obiettivi di Valentino Rossi sia quello di gareggiare nella categoria regina delle Hypercar anche alla 24 Ore di Le Mans. L’ex campione di MotoGP ha già partecipato alla gara simbolo del motorsport nella scorsa edizione con una BMW nella categoria LMGT3 senza però riuscire a terminare la corsa per ritiro.

Dovesse farlo con una Hypercar sarebbe l’ideale completamento di una carriera già straordinaria nella quale Valentino ha corso in tutte le categorie del Motomondiale (vincendo almeno un Mondiale per categoria), gareggiato nel WEC e testato anche una Formula 1 come accaduto in passato con la Ferrari.