Esplode la bomba, nuovo pilota in F1: c’è già la data

Prendono forma le intenzioni del nuovo team di Formula 1: ecco chi e quando esordirà alla guida della nuova monoposto

In via di sistemazione tutte le coppie della Formula 1 2025. Ora però i team non possono fare altro che concentrarsi per concludere al meglio il campionato in corso. Un campionato del mondo che, quasi a sorpresa, sta vedendo la Red Bull in difficoltà e la McLaren performare al di sopra delle aspettative iniziali.

La casa automobilistica britannica con sede a Woking sta in effetti superando tutti gli scogli di cui aveva timore: sia Piastri che soprattutto Norris stanno dimostrando di essere due dei prossimi candidati ad alzare al cielo il prossimo mondiale. Scontata quindi la loro posizione privilegiata nei prossimi anni, compreso quel 2026 che cambierà i connotati della F1 grazie al nuovo regolamento e all’ingresso di un nuovo team come Audi.

Proprio i tedeschi, che rileveranno la Sauber per poterne prendere il posto, stanno ragionando sul futuro del loro sedile.

Audi, per il post Bottas occhio al giovane Gabriel Bortoleto

Dalla Svizzera si parla in modo incessante del futuro esordio di Audi, una squadra che al netto dell’inesperienza vorrà subito imporsi nel grande palcoscenico del mondo Motorsport. Per farlo, avrà bisogno dell’ausilio di piloti esperti e abituati a lavorare sotto la pressione di media e tifosi.

In vista del prossimo anno, l’ultimo con la denominazione Sauber, la casa svizzera avrà tra le proprie fila oltre a Nico Hulkenberg con ogni probabilità anche il due volte vice campione del mondo con la Mercedes Bottas, il quale sarebbe sempre più vicino a rinnovare il proprio sodalizio di un anno. Una scelta quasi scontata vista l’esperienza del finlandese che ha ha però avuto alti e bassi negli ultimi mesi.

Cosa accadrà invece nel 2026, anno di esordio di Audi? Ebbene, stando al quotidiano svizzero ‘Blick’, il neo responsabile per la F1, nonché ex team principal Ferrari, Mattia Binotto, avrebbe intenzione di mettere le mani su un giovane talento da affiancare a Hulkenberg. Si sta pensando in tal senso al giovane Gabriel Bortoleto, brasiliano attualmente in testa alla classifica di F2.

Il 19enne, inoltre, potrebbe esordire nello scenario della F1 nel 2025 come terzo pilota dietro Bottas e Hulkenberg, in modo tale da prendere confidenza con simulatore e monoposto. Attualmente, Bortoleto è sotto contratto con la McLaren, ma gli inglesi potrebbero accettare di collaborare con Sauber per cercare quanto prima di giungere a un accordo.