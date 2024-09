Europa League, l’Athletic pareggia nel finale con la Roma: Paredes risponde a Dovbyk

Inizia con un pari l’avventura della Roma in Europa League. All’esordio, i giallorossi vengono fermati in casa dai baschi dell’Athletic Bilbao. La squadra di Juric va avanti con il terzo gol stagionale di Dovbyk. Ma nel finale il centrale dei baschi, Paredes, dagli sviluppi di un piazzato pareggia i conti. Un punto per parte per le due squadre per cominciare bla “League Phase” di Europa League che ha lo stesso regolamento di quella della Champions League.

La Roma parte piano, subisce il gioco dell’Athletic Bilbao che però non crea grossi pericoli alla porta di Svilar. Col passare dei minuti i giallorossi prendono il comando del giocano e iniziano a creare potenziali occasioni. La pressione alta della Roma funziona e dopo la mezz’ora la squadra di Juric passa. Il recupero alto e la ripartenza veloce permettono ad Angelino di crossare bene dalla sinistra col suo mancino educato. Al centro dell’area di rigore, Dovbyk colpisce di testa, schiacciando ed incrociando senza lasciar scampo ad Agirrezabala.

Nel secondo tempo, la Roma controlla bene il gioco, ma non riesce più ad essere pericolosa. L’unica occasione è un tocco in profondità per Dovbyk ma l’ucraino parte da posizione di fuorigioco. E comunque sbaglia l’occasione.

Nel finale, l’Athletic spinge e la Roma capitola. Su sviluppo di piazzato la palla arriva in area Nunez fa la torre e libera Paredes che, di testa, insacca senza problemi. Nel finale Mancini ha l’occasione di segnare anche il 2-1, ma il suo colpo di testa è troppo debole.