Addio a 32 anni, mondo dello sport in lacrime per una delle stelle più amate

Notizia tremenda nel mondo dello sport, se ne va a soli 32 anni una delle stelle più amate: i tifosi non riescono a farsene una ragione

Una notizia tremenda ha sconvolto il mondo dello sport internazionale nelle scorse ore. A soli 32 anni, i tifosi sono stati costretti a dire addio a una delle stelle più amate. E in questi casi riuscire ad accettarlo e a farsene una ragione è davvero complicato. Tutti speravano infatti di poter godere delle sue prestazioni ancora per qualche anno, di poter gioire delle sue vittorie e delle sue epiche imprese. Ma il destino ha deciso diversamente e non resta che arrendersi alla realtà, anche se il dolore è fortissimo.

Nel cuore di tutti i tifosi e i veri appassionati, un ritiro equivale quasi a un lutto. E in un certo senso non è sbagliato. In entrambi i casi si tratta di una fine, e spesso definitiva. La fine di un’era, la fine di un qualcosa che ha regalato grandissime emozioni e che ha finito ovviamente per segnare una parte importante delle vite anche di tutti coloro che si sono legati al grande campione in questione.

In uno sport come il ciclismo, poi, è quasi naturale affezionarsi ai propri beniamini, soffrire con loro, vivere insieme le gioie e i momenti più difficili, i dolori e i trionfi inaspettati. Ed è anche per questo che i veri tifosi non vorrebbero mai dover assistere alla fine della carriera del proprio eroe, e specialmente a soli 32 anni, in un’età in cui molti ciclisti sono ancora nel pieno della propria vita sportiva.

La fuoriclasse ha detto basta: a soli 32 anni si ritira, tifosi a bocca aperta

A gettare la spugna in maniera definitiva è stata, a sorpresa, Grace Brown. La ciclista australiana classe 1992, un’autentica fuoriclasse su strada, fresca di un trionfo dorato alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha deciso di chiudere la propria carriera agonistica al termine di questa stagione, nonostante stia vivendo nel 2024 l’apice della sua vita sportiva.

Una decisione davvero sorprendente, ma motivata dalla consapevolezza di avere nella vita delle priorità differenti rispetto al passato. “Non voglio più essere costretta a trascorrere otto mesi all’anno in Europa“, ha dichiarato Brown, senza nascondersi. E non perché l’Europa non le piaccia. Semplicemente perché non è casa sua, e rimanere così a lungo lontana dai propri affetti non è assolutamente facile da sopportare.

Finisce così un percorso agonistico iniziato nel 2015 e arrivato rapidamente a risultati importanti, come la vittoria del primo tour nazionale nel 2018 o della prima cronometro nazionale l’anno dopo. Due risultati che potevano solo far presagire quanto sarebbe successo in tempi più recenti.

Brown è stata infatti la prima australiana a conquistare una delle classiche del ciclismo, la Liegi-Bastogne-Liegi. Ha quindi dominato i campionati mondiali di Zurigo trionfando addirittura con un vantaggio di 16 secondi, e nel 2024 si è regalata anche la grandissima soddisfazione di un oro olimpico in quel di Parigi. Un risultato che le ha regalato una gloria immortale, e forse la consapevolezza di non poter chiedere più di così al proprio sport e se stessa.