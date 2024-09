Alex Zanardi lo ha fatto davvero: tifosi felicissimi

L’ex pilota al centro di uno scatto che ha fatto felici i suoi tantissimi tifosi: su Alex Zanardi spunta un momento di grande commozione

Simbolo di resilienza, coraggio e umanità, Alex Zanardi è uno degli sportivi che ancora oggi rimane amatissimo da milioni di tifosi. Un atleta unico, in grado di sovvertire le sorti di una vita spesso e volentieri avversa nei suoi confronti. Nonostante le batoste incassate, Alex è sempre tornato a rialzarsi: un esempio per tantissimi giovani sportivi.

Il 15 settembre 2001 Zanardi si ritrovò a fare i conti con il più grande cambiamento della sua vita. Durante un weekend di gara in Germania fu vittima di un mostruoso incidente che gli portò via gli arti inferiori. Una tragedia nella tragedia che lo costrinse a reinventare una carriera che, fino a quel momento, era stata straordinaria. Tornò qualche anno dopo in handbike, la sua nuova passione, con cui vinse diverse medaglie alle Paralimpiadi di Londra e Rio de Janiero, tra il 2012 ed il 2016. La vita, però, tornò ad accanirsi su di lui.

Il 19 giugno 2020 in un momento di distrazione durante l’allenamento in Toscana sulle strade di Pienza, Alex finì con la sua handbike contro un camion. L’impatto fu di una violenza inaudita: mai come in quell’occasione Zanardi rischiò di morire. Un ricordo vivo il suo, dopo il coma e le diverse operazioni a cui fu sottoposto. I suoi fan, però, non lo hanno mai dimenticato. Di ricordi, i tifosi di Zanardi, ne hanno custoditi gelosamente parecchi. Ma come spesso accade su ‘X’, nelle scorse ore è spuntata una fotografia che riporta alla mente un momento indimenticabile per il pilota bolognese.

Giornata speciale per Zanardi: scatto da brividi

Si parla di pochi anni prima del gravissimo incidente che quasi gli costò la vita, in Germania. Il 12 luglio 1998 Alex Zanardi dimostrò al mondo delle quattro ruote di essere – semmai ve ne fosse bisogno – un pilota speciale.

Il suo talento, in occasione del 10imo appuntamento del Campionato Cart, fu messo davanti agli occhi di tifosi, pubblico e soprattutto avversari. Un successo, al Medic Drug Grand Prix di Cleveland, che significò tanto per Alex. Una vittoria di forza in un GP dominato dal primo all’ultimo giro.

Zanardi arrivò a superare pure Jimmi Vasser, suo compagno di team, prima di concludere quella che sarebbe stata la sua terza vittoria consecutiva in quella stagione. Annata, al termine della quale, Alex vinse il suo secondo Mondiale: lo stesso epilogo accadde pochi mesi prima, nel 1997. E lo scatto spuntato sul web riporta alla mente proprio quella meravigliosa giornata per Zanardi.

26 years ago today, Alex Zanardi won the 1998 Medic Drug Grand Prix of Cleveland. #RacingSuit #USRacingSuit #FTTBpic.twitter.com/bsdWeCmvfr — Patrick Linander (@Linander77909) September 24, 2024

Uomo la cui fibra morale è ancora oggi un punto di riferimento per gli atleti affetti da disabilità. Un esempio, nella vita come nello sport, che in molti ancora oggi seguono con dedizione. Nella speranza di poter rivedere la sua genuina spontaneità molto presto dopo anni durissimi.