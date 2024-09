Marotta: “Oaktree vuole fortemente il nuovo stadio. Sconfitta dell’Inter nel derby? Capita”

Il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, era presenta alla presentazione del nuovo progetto “D’Om de Milan – Il Dolce di Milano”, tenutasi presso l’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo. A margine dell’evento, il numero uno nerazzurro ha parlato ai microfoni di Calcio&Finanza, partendo dal parlare dell’annosa questione del nuovo stadio: “Se ho parlato con Sala di San Siro? Si sta lavorando tanto e parlando tanto dello stadio. E’ un obiettivo che la proprietà vuole fortemente, ma di altro non posso parlare per correttezza”.

Impossibile poi non commentare la sconfitta della squadra di Inzaghi nel derby contro il Milan di domenica sera. Al riguardo Marotta ha chiosato: “Capita…“.

Come riportato da Calcio & Finanza poi, prima e durante l’evento Marotta si è intrattenuto a lungo col sindaco Giuseppe Sala. I due, al centro dei dialoghi per il nuovo stadio, hanno parlato per svariati minuti lontani da occhi indiscreti, salvo poi sedersi l’uno di fianco all’altro per assistere alla presentazione.