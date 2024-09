Napoli, elementare Conte!

Il Napoli stende 5 a 0 al Maradona un Palermo decisamente inferiore, anche a causa del turnover, e passa agli ottavi di Coppa Italia.

Un indizio, l’ottima prestazione degli uomini di Conte, che può diventare prova solo con il tempo…

Ma a proposito di indizi, cosa lascia al club di De Laurentiis questa partita?

La certezza che Ngonge c’è: grinta, voglia e qualità. Sarà difficile tenerlo fuori. Il mister lo sa bene e magari troverà nuove soluzioni anche per lui! 4-2-3-1 o 4-4-2 tutto a servizio della squadra!

Le variazioni in campo, l’esercizio tattico espresso in questa partita, mostrano gli esperimenti di un Napoli camaleontico che mette in luce la qualità e la quantità dei singoli.

Il mercato c’è e si vede: un finale con McTominay punta insieme a Lukaku e primo gol in azzurro, con bacio alla maglia. I tifosi sono pazzi di lui!

Primo gol anche per Neres, fabbricatore seriale di assist, giocatore rifermento della squadra e in crescita! Oramai gli indizi su di lui sono tanti, e racconti diventano una prova: brillerà in questa stagione in serie A!

“Elementare Conte” suggerirebbe un noto detective rivolgendosi al mister, questo Napoli non é più incompleto ma concreta realtà!

Jolanda De Rienzo