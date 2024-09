Rafa Nadal, adesso è ufficiale: mazzata devastante per i suoi fan

L’opinione dell’ex campione spegne l’entusiasmo dei sostenitori di Rafa Nadal: ecco chi è per lui il più grande tennista di tutti i tempi

Il tennis moderno sta vivendo una fase nuova e dominata dal talento di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Non a caso, questo 2024 porta la loro firma: Australian Open e Us Open all’azzurro, Roland Garros e Wimbledon allo spagnolo. Un dualismo che non si vedeva da un bel po’ di tempo, considerando il momento di transizione che c’è stato dopo l’addio di un campionissimo come Roger Federer e l’inizio della fase calante di Rafa Nadal.

Dunque, i presupposti per una nuova rivalità sono più che chiari, più che altro bisogna capire chi dei due prenderà lo scettro di leader della classifica Atp la prossima stagione: questo è il vero quesito che ogni tifoso di tennis si sta ponendo in questo momento.

Nel mentre, in una fase della stagione segnata da tornei minori (come i tornei di Pechino e Chengdu, perso da Lorenzo Musetti in finale) e dalla Laver Cup (appena vinta dal Team Europa), ci si chiede ancora chi sia il più grande di tutti i tempi.

Tennis, Peter Sampras: svelato il tennista più grande di tutti. E non è Rafa Nadal

Peter Sampras, uno dei migliori tennisti degli anni Novanta, nonché vincitore di ben 14 titoli del Grande Slam (quarto dopo i Big Three, soddisfazione non da poco), nel corso degli anni ha risposto in modo diverso alla fatidica domanda relativa al Goat del tennis.

Quando Roger Federer lo superò in termini di Slam vinti, lui fu molto schietto giudicandolo come uno dei più grandi, ma non il più grande poiché all’epoca aveva ancora un margine di svantaggio nei confronti dell’amico/rivale Rafa Nadal. Sampras, come metodo di valutazione per definire il più grande di tutti, ha sempre usato numeri e statistiche come vittorie e quantitativi di Slam vinti.

Pochi anni fa, poco prima che Novak Djokovic vincesse il suo ventesimo titolo Slam (a Wimbledon, nel 2021), il tennista di Potomac in una intervista alla Reuters fu alquanto netto, dichiarando il serbo come il suo personalissimo Goat: “Lo apprezzerete con il passar del tempo, Novak Djokovic è il Goat. È riuscito a intromettersi tra Federer e Nadal ed è stato per diversi anni al numero uno al mondo. Ha riscritto la storia”.

E pensare che quelle dichiarazioni dello statunitense ci furono due anni prima che Nole battesse tutti i record esistenti, arrivando alla soglia dei 24 Slam vinti, primato incredibile e probabilmente difficile da battere (a meno che Alcaraz e Sinner compiano dei miracoli nei prossimi anni).