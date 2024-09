Federica Pellegrini volta pagina, incredibile ammissione in diretta

Federica Pellegrini ha ammesso tutto in diretta. Questa novità cambierà in maniera radicale la vita dell’ex nuotatrice veneta. Ecco cosa sta succedendo in queste ore

Federica Pellegrini è stata una delle più grandi atlete della storia dello sport italiano. La nuotatrice di Mirano ha toccato il picco massimo vincendo una splendida medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Pechino, nel 2008, nei 200 stile libero, ma ha trionfato anche in tutte le competizioni internazionali, sia europee che mondiali. Federica ha inoltre sempre avuto una grande passione per lo spettacolo e, quando era ancora in attività, ha iniziato ad affacciarsi nel mondo della televisione.

Molti ricordano il suo esordio a Miss Italia, nel 2012, in qualità di giudice, ma Federica ha conquistato tutti ad Italia’s Got Talent, programma in onda sulle reti Sky nel quale Pellegrini ha partecipato come giudice tra il 2019 e il 2022. L’anno scorso è stata una delle concorrenti di Pechino Express e adesso è pronta per una nuova avventura, stavolta sulla Rai. L’ex campionessa sarà una delle concorrenti di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Questa volta dovrà dimostrare di avere talento anche su una pista da ballo.

Federica Pellegrini: “Mi trasferirò a Roma durante Ballando”

Federica Pellegrini sarà una delle concorrenti che parteciperanno alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. La sua presenza ha attirato l’attenzione di tanti curiosi, i quali sono pronti a guardare il programma solo per apprezzare le doti ballerine dell’ex nuotatrice italiana. Federica ha parlato di questa nuova avventura nel corso di un’intervista a ‘F‘. Uno degli aspetti più importanti riguarda la volontà di trasferirsi a Roma nel corso delle riprese del programma. Il motivo riguarda sua figlia.

Ecco un breve estratto dell’intervista di Federica Pellegrini: “Durante Ballando con le Stelle ci trasferiremo a Roma perché non voglio staccarmi da Matilde. Sarà un’avventura di famiglia e credo che Matteo Giunta sia contento di questa cosa”. Matteo e Federica stanno insieme da diversi anni, sono diventati marito e moglie il 27 agosto del 2022 ed il matrimonio è stato celebrato a Venezia. Il 3 gennaio del 2024 è nata Matilde, la loro prima figlia.

Matilde è il motivo che ha spinto Matteo e Federica a decidere di trasferirsi da Milano a Roma durante le riprese del programma. Ballando con le Stelle dura alcuni mesi e Federica non ha nessuna intenzione di lasciare sua figlia in un periodo così delicato della sua vita. I concorrenti del programma si allenano duramente nel corso della settimana, quindi per la Pellegrini sarebbe stato molto complicato tornare a Milano.