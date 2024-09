Fuoco e fiamme contro Valentino Rossi: “Un manipolatore”

Ancora polemiche su Valentino Rossi, attacco diretto all’ex fuoriclasse pesarese: dichiarazioni destinate a far discutere

Nel mondo del motociclismo, è quasi fatale che, a distanza di tempo dal suo ritiro dalle piste, il dibattito verta sempre su Valentino Rossi. Parliamo del resto di una autentica leggenda delle due ruote e di una presenza ancora oggi costante nel circuito, nonostante il pesarese non gareggi più.

L’ex fuoriclasse di Tavullia ha mantenuto un legame strettissimo con i motori, un amore che ha segnato la sua vita fin dalla tenera età. Oggi, è un affermato dirigente e talent scout, gestendo da anni una personale scuderia e una Academy fiorente dalla quale stanno fuoriuscendo molti dei piloti attualmente più in voga. Due nomi su tutti, Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini.

E’ proprio ‘Pecco’ che sta rinverdendo la leggenda del suo mentore, con tre titoli mondiali all’attivo, due di fila nella MotoGP, e a caccia del quarto. Rossi di mondiali ne ha vinti nove e per un quarto di secolo ha regalato spettacolo sulle piste di tutto il mondo. Poteva vincere anche il decimo, ci è andato vicinissimo ma non ce l’ha mai fatta.

Il pensiero, inevitabilmente, corre al 2015 e al fattaccio con Marc Marquez, quando le provocazioni dello spagnolo colsero nel segno e influirono nella corsa al titolo, poi vinto da Jorge Lorenzo. Di recente, Rossi è tornato a parlarne, ma è arrivata, prontamente, la controreplica.

La replica a Valentino Rossi: “Con Marquez nel 2015 gli è andata male”

Rossi aveva parlato della vicenda al podcast di Andrea Migno affermando: “Mai nessuno è stato così sporco come Marquez, da lottare per far perdere un altro pilota”.

Il ‘Dottore’ aveva anche ricordato come quell’anno ci fosse nel paddock, per certi versi, una ‘alleanza’ tra spagnoli per impedirgli la conquista del decimo mondiale. A ‘Duralavida’, il podcast di Lorenzo, il diretto interessato ha lasciato che fossero altri a prendere la parola sulla vicenda.

Il moderatore Josep Lluis Merlos ha attaccato duramente Rossi: “Le parole di Rossi aumentano la pressione sui suoi piloti. Penso che ci sia un certo nervosismo sulla possibilità che Marquez avvicini il numero di mondiali vinti da lui”.

Ma è arrivata, a favore di Rossi, la ‘difesa’ di Ramon Forcada, figura storica del paddock e uno dei suoi più grandi amici che però ha usato un termine molto forte: “Valentino per tutta la sua vita è stato un manipolatore nel senso buono del termine – ha spiegato – Ma con Marquez nel 2015 gli è andata male, lo ha sottovalutato. Ci sta comunque che lui pensi che Marquez sia il ‘nemico’ e che i fatti di dieci anni fa gli pesino. Alla fine, non lo ha nemmeno insultato”.