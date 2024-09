Juventus, Thiago Motta: “Conteto della vittoria e della prestazione”

Al termine del match contro il Genoa, l’allenatore della Juventus Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa dal “Ferraris”. Ecco le sue parole: “Sono contento della partita che hanno fatto i ragazzi. Sono contento per tutti i giocatori che hanno partecipato a questa partita. Chi era in panchina hanno vissuto la partita come si deve vivere. Sono contento per la vittoria e la prestazione, ora pensiamo alla Champions League. Sarà una partita diversa da preparare bene e affrontarla al meglio“.

Cosa deve fare la Juventus per affrontare le difese chiuse: “Avere pazienza, prendersi dei rischi. Si deve giocare a calcio con qualità. Abbiamo tanti giocatori forti e quando si mettono a giocare in una gara più aperta diventa tutto diverso. Per andare in vantaggio abbiamo fatto bene sia nel primo che nel secondo tempo“.

Abbiamo visto Conceiçao e Douglas Luiz che sono entrati bene. Cosa chiede a Douglas: “Chiedo a tutti la stessa cosa, di giocare a calcio. Douglas è un giocatore forte. Ne abbiamo tanti forti come Conceiçao, Thuram. Ho una rosa di tanti giocatori forti“.

I cambi di posizione fra Kalulu e Bremer e poi Koopmeiners nel secondo tempo: “Trovando una squadra così bassa siamo arrivati più da dietro in movimento nel secondo tempo. Abbiamo questa caratteristica e questo ha aiutato i giocatori per arrivare in un modo diverso verso la porta“.

Ancora nessun gol subito: “E’ un lavoro di squadra. Fare gol inizia bene da Perin e non prendere gol inizia da Vlahovic. Abbiamo un gruppo che vuole difendere per avere la palla e recuperarla. E’ un dato molto importante, una squadra deve essere solida per ambire a qualcosa di grande“.

Il gol può aiutare Vlahovic: “Onestamente penso che fate troppa attenzione ad un singolo giocatore. E’ stato sempre molto bene. Capisco le aspettative e le esigenze di un attaccante a questo livello. Ma come ho detto dall’inizio, è un leader positivo che aiuta tanto. Sono contento perché ha segnato ma lo sono stato anche quando non lo faceva. Deve migliorare ed essere più connesso con la squadra perché è un giocatore importante in tanti aspetti del nostro gioco. Sta bene e deve continuare a lavorare come sta facendo“.

Ti abbiamo visto parlare a McKennie quando Badelj si è infortunato nel primo tempo: “Era una cosa su come fare una chiusura nella fase nostra di prima pressione perché si creava superiorità numerica sulla parte destra del campo loro. Abbiamo parlato di quella situazione“.

Conceiçao può diventare quel giocatore in grado di spaccare la partita: “Tutti lo possono fare. Nico è un giocatore importante per noi. La cosa importante è che se giocano 5, 10, 15 o 95 minuti possono e devono aiutare la squadra. Tutti lo hanno fatto“.

Che squadra sente di avere: “Vado giorno dopo giorno a continuare a fare quello che si deve fare. Abbiamo una squadra molto forte. Dobbiamo continuare passo dopo passo, oggi abbuiamo fatto un buon risultato e dobbiamo pensare alla prossima“.

La partita di Rouhi: “Molto bene per essere la prima in una competizione. Sono molto contento, non è facile giocare della Juventus. Però abbiamo giocatori che sono capaci di farlo e dimostrano di poter partecipare“.

Una vittoria per i tifosi che oggi non c’erano: “La vittoria è per noi stessi perché vogliamo sempre vincere. E anche per i nostri tifosi che sono tanti e stanno portando tanto entusiasmo ad un gruppo che sta lavorando bene. Insieme dobbiamo continuare con questo atteggiamento“.