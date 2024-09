Milan, Fonseca su Leao: “Con lui ho un bel rapporto”

Durante la Conferenza Stampa post Lecce, Paulo Fonseca, tecnico del Milan ha parlato così di Rafael Leao: “Con Rafa è più facile perché parliamo la stessa lingua. Abbiamo una relazione aperta, un bel rapporto, gli ho sempre detto che è un grandissimo giocatore, ma gli ho detto che deve diventare un giocatore di squadra. Oggi è stato capitano ed è una grande responsabilità. Quello che mi piace è la sua crescita a difendere, aiutare la squadra, stare nello spazio giusto x pressare. Oggi Rafa è un giocatore diverso. È perfetto? No. Lo fa sempre? No, ma lo fa tante volte e io valuto tutto questo tanto. E anche i compagni valutano lo sforzo che sta facendo per essere un giocatore diverso e per essere un calciatore di squadra“.