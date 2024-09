Paola Egonu in lacrime, il racconto mette i brividi: cos’è successo

Emozionante e sorprendete il racconto di Paola Egonu, la pallavolista italiana campionessa olimpica con la nazionale italiana di Velasco

Mai una giocatrice di volley professionista aveva fatto parlare e discutere così tanto di sé. Paola Egonu, la campionessa italiana, è considerata una delle migliori giocatrici di sempre nel suo ruolo. Una schiacciatrice formidabile che ha trascinato sempre tutte le squadre in cui ha giocato, contribuendo alle loro vittorie.

Peccato che la classe ’98, nativa di Cittadella in provincia di Padova, è stata spesso attaccata negli ultimi anni con critiche e insulti che poco hanno avuto a che fare con la sua professione. Per via delle origini africane, qualcuno ha fatto intendere di non ritenerla italiana a tutti gli effetti, nonostante sia nata nel nostro paese e cresciuta in Veneto. Il solito mal costume di chi deve appigliarsi a qualcosa di sciocco pur di far notizia.

Per fortuna la Egonu è forte, ha la scorza dura e non si è mai fatta abbattere da certe considerazioni, proseguendo sempre sulla sua strada. La fortuna, per l’Italia e per lei, è di aver trovato un esperto coach come Julio Velasco sulla panchina della Nazionale azzurra femminile, che ha voluto rimettere Paola al centro del progetto nonostante la crescita di altre giocatrici importanti come Ekaterina Antropova.

La commozione di Paola Egonu: “Ogni volta ho pianto”

La scorsa estate, Paola ha raggiunto l’apice della sua carriera, quando assieme alle sue compagne di Nazionale ha vinto la medaglia d’oro ai giochi olimpici di Parigi 2024. Un traguardo memorabile per il volley italiano che aveva sfiorato prima l’oro olimpico con la nazionale maschile, allenata anche da Velasco.

Un traguardo che Paola Egonu sente ancora molto vicino, come dimostrato nella cerimonia CapolavOro, evento di ringraziamento organizzato dal presidente CONI Giovanni Malagò proprio per le ragazze del volley. Una serata per celebrare la medaglia d’oro di Parigi e applaudire tutte assieme le 12 eroine azzurre.

Questa la testimonianza commovente della Egonu: “Oggi ho rivisto queste immagini cinque volte e ogni volta ho pianto, grazie a tutti per averci permesso di raggiungere questo risultato straordinario”. Commossa anche se sempre sorridente la schiacciatrice di Cittadella, vero e proprio simbolo del volley nostrano. Una campionessa che ancora non ha finito di vincere e che è destinata a prendersi altre soddisfazioni con la nazionale italiana e non solo.