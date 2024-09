Sinner sul ricorso della WADA: “Sorpreso e deluso. Convinto che risulterò innocente”

“Sono molto sorpreso e deluso”: così il numero 1 al mondo del tennis, Jannik Sinner, commentando la notizia del ricorso della WADA (agenzia mondiale antidoping) al Tas di Losanna contro l’assoluzione dell’ITIA per il caso della positività al Clostebol. Parlando in conferenza stampa, ha detto: “Non è una cosa molto semplice da gestire prima di una partita, ma non posso controllare tutto”.

Poi, il suo auspicio: “Sono convinto che risulterò innocente, sarà la terza audizione”, ha concluso, rivelando come sapesse di questa decisione da un paio di giorni in via privata.