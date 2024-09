Verstappen perde la vetta della classifica: ultim’ora lampo

Clamorosa ultim’ora, classifica riscritta: il tre volte campione del mondo della Formula 1, Max Verstappen, perde la vetta

Non è periodo fortunato per Max Verstappen. Se al Gran Premio di Singapore è riuscito a limitare i danni piazzandosi alle spalle dell’imprendibile Lando Norris, proprio nel post-gara è arrivata la doccia fredda per il campione del mondo in carica.

A Verstappen, infatti, è stato ordinato dagli steward della Fia di svolgere “lavori socialmente utili” per aver utilizzato un linguaggio inappropriato nel corso della conferenza stampa convocata prima del via al weekend del Gran Premio di Singapore.

Il campione olandese, che ha bollato come ‘ridicola‘ tale punizione, ha incassato la solidarietà dei suoi colleghi, in particolare quella di Lewis Hamilton che, oltre a definirla ‘un vero scherzo‘ e, quindi, a non dirsi d’accordo ‘con quanto sta succedendo‘, ha auspicato che Max non li svolga in quanto “io non li farei“.

Ma non è tutto. Un’ultima ora che ha davvero del clamoroso rimescola le carte tanto da far perdere la testa di una classifica all’attuale leader iridato.

Formula 1, Norris scavalca Verstappen in testa al Power Rankings

Nonostante due errori che avrebbero potuto costringerlo a un pit-stop extra per sostituire l’ala anteriore, Lando Norris è transitato sotto la bandiera a scacchi del Gran Premio di Singapore per primo e con un vantaggio di ben 20 secondi rispetto al suo più immediato inseguitore, Max Verstappen, che ha dato segnali di ripresa dopo le anonime prestazioni dell’ultimo periodo.

In classifica il campione in carica ha ancora un rassicurante vantaggio, 52 punti, sull’inglese della McLaren anche se con 6 gare in calendario non può certo dormire sonni tranquilli. Se, dunque, non si è registrato il cambio della guardia al vertice della classifica iridata, nella Power Rankings – classifica che viene stilata sulla base dei voti da 0 a 10 che un board di cinque giudici super partes attribuisce a ciascun pilota in base alla sua performance a ogni Gp – è già avvenuto il sorpasso.

Infatti, come si legge dalla graduatoria con una media di 8.4 Lando Norris ha scavalcato in testa al predetto ranking Max Verstappen, fermo a 8.2. Per la cronaca, sul terzo gradino del podio (al momento) c’è il compagno di box di Norris, l’australiano Oscar Piastri, con una media dell’8. Ai piedi del podio il ferrarista Charles Leclerc con una media di 7.8.

Estos son los Power Ranking globales tras Singapur. Norris, el piloto más en forma del año. pic.twitter.com/xB3aIp3cIj — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) September 25, 2024

Un sorpasso, quello di Norris ai danni di Verstappen in vetta alla Power rankings, frutto anche del 9.4 in pagella per l’inglese della McLaren per la sua prestazione al ‘Marina Bay Street Circuit’ anche se il tre volte campione del mondo si è comunque ben difeso meritandosi un nove. Che sia il prologo del sorpasso anche nella classifica mondiale? Non ci resta che attendere l’esito degli ultimi Gran Premi in calendario per scoprirlo.