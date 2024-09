Lazio, Baroni: “La squadra sta crescendo. Dia e Castellanos…”

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ai microfoni di Dazn dopo il 3-2 contro il Torino: “Faccio i complimenti ai ragazzi, perché in settimana abbiamo viaggiato e c’è stato tanto dispendio di energie. La squadra sta crescendo, ora andiamo avanti con lavoro, lavoro e lavoro. La squadra si spende, anche durante la settimana, pian piano miglioreremo anche in fase difensiva”.

SQUADRA – “Noslin? Ha fatto delle buone partite, deve mantenere la gioia. Quando si sale di livello poi aumentano le pressioni, ma lui deve restare tranquillo. Dia e Castellanos? Possono lavorare insieme perché hanno una mobilità non comune e a me piace perché la mettono a servizio della squadra e tolgono riferimenti all’avversario. Faranno gol, devono dare anche una mano importante in fase di non possesso e lo stanno facendo, lo faranno sempre meglio”.