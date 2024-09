Roma, Juric a caccia di continuità: la probabile formazione anti-Venezia

Ivan Juric, dopo l’esordio vincente alla guida della Roma contro l’Udinese, va a caccia del bis questo pomeriggio. Alle 15 la sfida tra i giallorossi e il Venezia. In ottica formazione dovremmo vedere Mancini, Ndicka e Angelino in difesa. Gli esterni di centrocampo si completano per intraprendenza e caratteristiche tecniche: spazio a Celik ed El Shaarawy. In avanti, con Soulé e Baldanzi, ovviamente ci sarà Dovbyk, che si è sbloccato e vuole continuare a segnare.

La probabile formazione (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Kone, Cristante, El Shaarawy; Soulè, Baldanzi; Dovbyk. All. Juric.