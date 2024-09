Si ritira a 35 anni uno degli sportivi più forti, tifosi addolorati

L’annuncio ufficiale del ritiro del campione ha gelato i tifosi: grande tristezza per tutti gli appassionati che non potranno più ammirarlo

L’industria dello sport è da sempre caratterizzata dalla grande passione del pubblico che segue con enorme trasporto le vicende e gli eventi sportivi più rilevanti sul pianeta, creando così grande affezione verso i protagonisti di questo mondo. Spesso infatti i volti più noti delle varie discipline sportive possono godere di una grande mole di fan di ogni tipo di età, che sono molto affezionati e legati ai loro idoli.

Dopo tanti anni sotto i riflettori però anche i migliori sportivi devono fare i conti con la fine della carriera ad alti livelli. Nelle scorse ore è giunto il momento del ritiro anche per un grande giocatore americano di pallacanestro che negli anni ha fatto emozionare milioni di tifosi in tutto il mondo. Ora però ha annunciato la sua decisione di ritirarsi ufficialmente dallo sport a 35 anni facendo addolorare tutto il suo numerosissimo pubblico.

Per gli amanti dell’NBA è arrivato un giorno molto triste: Derrick Rose annuncia il ritiro

Gli appassionati dell’NBA che nel 2008 avevano già la fortuna di seguire la lega di basket americana, si saranno certamente innamorati di un giovane talento che ha davvero sorpreso tutti quanti per le sue prodezze meravigliose. Si tratta di Derrick Rose, guardia classe 1986, che in carriera è stato certamente limitato in maniera molto pesante dagli infortuni. Ad inizio carriera ha indossato la canotta dei Chicago Bulls, squadra della sua città natale, con la quale ha fatto innamorare tutti.

Il suo enorme talento lo ha portato ad essere paragonato anche ad Allen Iverson sebbene non sia però stato mostrato per tutta la carriera. La causa è stata senza dubbio un triste infortunio nei playoff del 2012 quando nella gara-1 contro i Philadelphia 76ers si ruppe il legamento crociato anteriore sinistro e da lì per lui iniziò un lungo calvario. In carriera ha poi vestito anche le divise di New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota T’wolves, Detroit Pistons e Memphis Grizzlies.

Nelle scorse ore Rose ha annunciato con un post sui social il suo ritiro dal mondo del basket giocato, il prossimo 4 ottobre compirà 36 anni. I tifosi appassionati di pallacanestro salutano quindi un talento purissimo di questo sport che purtroppo non si è mai potuto esprimere al massimo, sebbene nel 2011 a soli 22 anni abbia anche vinto un MVP oltre a due medaglie d’oro con team USA ai Mondiali del 2010 e del 2014.

Rose resta quindi un fenomeno parzialmente incompiuto del basket americano, in grado di emozionare milioni di tifosi che d’ora in poi non potranno più ammirarlo sul parquet.