Alcaraz fa dietrofront, colpo di scena: Sinner può fare festa

Arriva una buona notizia per Jannik Sinner e i suoi tifosi: tutto riguarda una decisione che ha preso Carlos Alcaraz in queste ore

Manca sempre di meno alla fine della stagione 2024 nel mondo del tennis e la speranza di Jannik Sinner e di tutti i suoi tifosi è che riesca a concludere l’anno da numero 1 al mondo. Quest’anno, infatti, il tennista classe 2001 oltre a vincere ben due titoli slam (primi in carriera), è riuscito anche a raggiungere la vetta della classifica ATP, divenendo primo in assoluto a farlo nella storia del tennis italiano.

Proprio per questa ragione una conferma di Sinner al primo posto della classifica mondiale anche a fine anno sarebbe un motivo di grande festa per tutti gli appassionati italiani. A contendere il primato all’atleta altoatesino ci sono Alexander Zverev che è attualmente secondo e poi un avversario sempre insidioso come Carlos Alcaraz. Una leggenda di questo sport come Novak Djokovic è invece sceso fino al quarto posto di oggi, dopo una stagione in calo per lui.

Carlos Alcaraz fa dietrofront: ecco perché può essere un vantaggio per Jannik Sinner

Uno degli appuntamenti di tennis più attesi in questo finale di stagione saranno certamente le ATP Finals che si giocheranno ancora una volta a Torino dal 10 al 17 di novembre. Tutti i primi giocatori del ranking ATP vogliono arrivare al top della forma per quello speciale evento e in tal senso lo spagnolo Alcaraz ha preso una decisione forte in queste ore.

Il talentuoso tennista iberico ha infatti scelto di non prendere parte al torneo ATP 500 di Basilea e questo può essere un vantaggio per Sinner che a sua volta ha deciso di rinunciare invece al torneo di Vienna. Un anno fa nella capitale austriaca Jannik aveva vinto il titolo sconfiggendo Medvedev in finale, non partecipando quest’anno perderà dei punti preziosi ma Alcaraz non potrà recuperare a Basilea.

Chi invece prenderà parte al torneo svizzero sarà il nostro connazionale Matteo Arnaldi che proverà a dare il suo meglio in un tabellone che vede diversi giocatori importanti come Rublev, Hurkacz, Ruud, Tsitsipas, Rune e Shelton. Per quanto riguarda Sinner, invece, dopo la fine della campagna cinese di questi giorni prenderà parte al Masters 1000 di Parigi-Bercy prima di prepararsi per le ATP Finals da giocare in casa.