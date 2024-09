Arrestati 19 capi ultrà di Inter e Milan per associazione a delinquere

Un’operazione di Polizia e Finanza ha portato all’arresto 19 ultras di Inter e Milan.

Le manette sono scattate per quasi tutti i componenti del direttivo. In cella sono finiti gli uomini più in vista della Sud: i fratelli Lucci, Francesco e Luca, il loro fedelissimo Islam Hagag – il 35enne “Alex Cologno” che ha da poco patteggiato una condanna per un pestaggio fuori dal Meazza -, il 42enne Alessandro Sticco – famoso come “Shrek”, anche lui condannato per lo stesso pestaggio – e il 41enne Christian Rosiello, coinvolto nel raid sotto casa del personal trainer dei vip Cristian Iovino, picchiato dopo una lite in una discoteca con Fedez, di cui lo stesso Rosiello è bodyguard.

Stesso destino per gli esponenti di spicco della Nord: in cella il 39enne Marco Ferdico – volto degli ultras interisti da dopo l’omicidio dello “zio” Vittorio Boiocchi -, suo padre Gianfranco, “Maurino” Mauro Nepi – lanciacori del secondo anello verde -, il 39enne Matteo Norrito e “Renatone” Renato Bosetti, 54 anni.

Oltre alle misure cautelari anche più di 50 ultras destinatari di perquisizioni.



Estorsioni sulla vendita dei biglietti, un «pizzo» mensile imposto sui parcheggi attorno al Meazza, accordi sulla vendita delle bibite e dei gadget allo stadio, violente risse e lesioni tra i gruppi, ma anche intestazioni fittizie di beni.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11:30 presso gli uffici della Procura della Repubblica di Milano.

FONTE: ANSA