Gregorio Paltrinieri, l’ultimo gesto non passa inosservato: è successo davanti a tutti

Incredibile ma vero, l’ultimo gesto di Gregorio Paltrinieri entusiasma i tifosi italiani: lo ha fatto in pubblico

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono ormai solo un ricordo. Un dolce, caro, indimenticabile ricordo per tutti i tifosi azzurri e, in modo particolare, per Gregorio Paltrinieri che ancora una volta ha avuto l’opportunità di dimostrare che fuoriclasse sia, mettendo in bacheca altri due allori olimpici.

Quale sarà il futuro di Paltrinieri, dopo l’ennesima Olimpiade trionfale, non è dato sapersi. Per il momento Greg non ha annunciato alcun ritiro e, ufficialmente, non ha nemmeno affermato di non voler prendere parte ai Giochi di Los Angeles tra quattro anni.

Per poter anche solo pensare di partecipare alle prossime Olimpiadi ha però bisogno di rigenerarsi nel fisico e, soprattutto, nella mente. Ed è per questo motivo che un periodo di assoluto riposo come quello che sta vivendo in questi mesi è quanto di più meritato. Un riposo comunque in cui non mancano sport e adrenalina, quel tipo di emozioni che devono esserci sempre nella vita di un atleta del calibro di Greg, come dimostrato dal gesto delle ultime ore.

Paltrinieri show, incredibile gesto davanti a tutti: lo ha fatto con Rossella Fiamingo

Inseparabili, Greg e Rossella Fiamingo, la coppia più amata dello sport italiano, hanno deciso di chiudere le proprie vacanze estive vestendo i panni di tifosi speciali, ancora una volta, per l’Italia. Senza badare ad altri impegni, hanno quindi fatto i bagagli e si sono presentati a Barcellona per assistere dal vivo alla finale della Louis Vuitton Cup 2024 nella quale l’equipaggio di Luna Rossa contro quello di Ineos Britannia.

Approfittando di un momento di pausa nelle rispettive carriere, il nuotatore e la schermitrice si sono fiondati in terra catalana per dare tutto il proprio supporto alla squadra italiana, consapevoli di poter regalare energia con quel carisma straordinario che anche a Parigi li ha trasformati in un esempio positivo per tutti gli atleti azzurri.

Senza nascondersi alle telecamere, Rossella e Greg si sono quindi presentati come tifosi speciali per l’equipaggio italiano, sostenendo Patrizio Bertelli e i suoi compagni d’avventura in questo appuntamento storico, e condividendo anche le emozioni uniche che solo una gara come la Louis Vuitton Cup può regalare.

Un gesto che ha sorpreso molti appassionati di vela e che ha confermato ancora una volta quanto Paltrinieri e Fiamingo siano ormai dei campioni a tutto tondo dello sport italiano, atleti straordinari e degni portabandiera che speriamo di poter rivedere al più presto possibile rispettivamente in vasca e in pedana.